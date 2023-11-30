華爾街最悲觀 小摩今年失準再接再厲 料明年美股跌8%

正當多家華爾街投銀看好明年美國股市創新高之際，摩根大通卻發布業界最悲觀預測，認為企業獲利成長疲軟、價位偏高加上地緣政治風險，標普500指數明年底會跌到4,200點，比目前水準低8%。

由摩根大通全球證券策略師Dubravko Lakos-Bujas領銜的摩根大通團隊周三在展望報告中指出，如果聯準會（Fed）不迅速放鬆貨幣政策，「我們預料明年股市將面臨更具考驗的總經環境。」美股今年呈現兩位數上漲之際，這支連同首席市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）在內的摩根大通團隊今年已失算，卻仍然不改悲觀看待美股的看法。

摩根大通預計標普500指數2024年獲利成長率為2-3%，遠低於市場分析師平均預估的11.4%。

摩根大通認為，市場對企業每股獲利的主流看法，反映的前提是「不慍不火」（Goldilocks）恰到好處的環境，也就是通膨降溫，但又不會明顯打擊需求和定價能力。

摩根大通策略師的預測迥異於這種樂觀看法，「我們預期營收增長逐季下滑，利潤不再擴大，實施庫藏股也減少」。

摩根大通表示，當前美股價偏高，特別是考慮到景氣周期進入末段、限制性的貨幣政策和地緣政治風險等因素。

地緣政治風險包括俄烏及以哈之間兩場大戰、美國等40個國家將舉行大選，摩根大通策略師預料這些變數將促使2024年的美股波動性普遍高於今年。

相較於摩根大通悲觀預測，美國銀行、BMO資本市場和德意志銀行等機構的策略師預測，美股標普500指數明年會繼續上漲，突破2022年初創下的歷史新高。