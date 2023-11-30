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聯合報社論／看看新民調 「讓六趴」的心魔可放下了

變天了！今起東北季風增強北台今轉濕冷 明後天低溫降至13度

台積電ADR漲0.9% 較台北交易溢價7.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲0.9%，收在98.88美元，較台北交易溢價7.5%。費城半導體指數同日上漲0.9%。

美國股市周三小幅收低，美國國內生產毛額（GDP）大幅上修，緩和市場對經濟衰退的疑慮，但聯準會（Fed）官員談話引發貨幣緊縮還要持續多久的議論。

道瓊工業指數小漲13.44點，收在35,430.42點；標普500指數下跌4.31點，跌幅不到0.1%，報4,550.58點；那斯達克綜合指數下跌23.27點，跌幅0.2%，報14,258.49點。

台灣加權股價指數周三上漲29.31點，收在17,370.56點，台積電跌0.2%收在574.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 134.91 +2.00 127.00 6.23

中華電 CHT 118.82 +0.40 120.00 -0.99

台積電 TSM 616.89 +0.92 574.00 7.47

聯電 UMC 49.16 +0.77 49.20 -0.08

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

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