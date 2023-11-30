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標普500指數小跌 投資人消化Fed談話之際獲利了結

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
運動鞋零售商Foot Locker業績展望優於預期，亞洲鞋類供應商股價看漲。路透
運動鞋零售商Foot Locker業績展望優於預期，亞洲鞋類供應商股價看漲。路透

美國股市周三小幅收低，美國國內生產毛額（GDP）大幅上修，緩和市場對經濟衰退的疑慮，但聯準會（Fed）官員談話引發貨幣緊縮還要持續多久的議論。

道瓊工業指數小漲13.44點，收在35,430.42點；標普500指數下跌4.31點，跌幅不到0.1%，報4,550.58點；那斯達克綜合指數下跌23.27點，跌幅0.2%，報14,258.49點。

美國10年期公債殖利率連續三個交易日下跌，收在4.27%，為9月來最低水準。

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：「市場回報豐厚，肯定會出現獲利了結和部位調整；目前正在進行盤整。我們看到了非常強勁的獲利，大家非常樂觀。正因為如此，投資人也獲利了結並調節部位。」

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯暗示她將在12月會議上支持繼續按兵不動，但也重申，Fed在回應經濟數據時需要保持「靈活性」。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示他越來越相信通膨可能持續下降，而里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金則認為Fed應保留升息選項。

美國商務部上修第3季GDP對上季年率為5.2%，是2021年底以來最大增幅，凸顯美國經濟的韌性，但似乎也讓Fed沒有什麼理由在短期內開始降息，通膨仍遠高於2%的目標。

午後發布的Fed褐皮書反映美國各地區的經濟概況，報告顯示，在Fed的限制性貨幣政策下，經濟景氣小幅放緩。

在標普500指數的11大類股中，房地產股和金融股漲幅最大，通信服務股跌1.1%。

微軟和蘋果（Apple）等對利率敏感的動能股給標普500指數造成最大拖累。微軟和蘋果各跌1%和0.5%。Alphabet跌1.6%。特斯拉在周四Cybertruck交車活動前夕下跌1.1%。

Humana和信諾保險集團（Cigna）分別下跌5.5%和8.1%，據傳這兩家醫療保險公司正在進行合併磋商。

通用汽車大漲9.4%，該公司宣布買回100億美元股票，並將股息提高33%。福特汽車上漲2.1%。

Foot Locker大漲16.1%，創下2022年8月來單日最大漲幅，這家運動鞋零售商公布第3季銷售額和第4季業績展望均超出市場預期。

美國 經濟衰退 Fed

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