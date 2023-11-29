孟格與巴菲特的傑作 投資蘋果報酬率高達379%

經濟日報／ 編譯／林聰毅
孟格（右）與巴菲特（左）旗下的波克夏，投資蘋果的報酬率達379%。 美聯社
孟格（右）與巴菲特（左）旗下的波克夏，投資蘋果的報酬率達379%。 美聯社

億萬富豪慈善家、波克夏副董事長孟格28日晚間在加州辭世，世人在哀悼這位巴菲特最親密的戰友兼知己去世之際，也絕對不會忘記他們投資iPhone製造商蘋果公司的成功故事。

根據印度媒體Business Today報導，事實證明，波克夏對蘋果公司的投資非常成功，其持股金額飆升至驚人的1,776億美元，較其最初投資的310億美元大幅成長。

波克夏2016年首度入手蘋果股票，目前共持有5.85%的蘋果流通在外股票。在19筆交易中，巴菲特戰略性地進出蘋果部位，買入13次、賣出5次。 根據最新公開數據，這項策略性操作獲得了令人印象深刻的379%報酬率。

蘋果堪稱是孟格和巴菲特最令人津津樂道的成功投資。這家科技巨頭擁有近3兆美元的龐大市值，並以其持續支付股利和強勁的股票回購計畫聞名，準備為波克夏帶來驚人的8.789億美元股利。

蘋果的快速成功，可歸因於其獲利大幅增長，預計到2024年9月年度結束時，其獲利將比2017年度增加三倍，達到每股6.75美元左右。本益比增加兩倍，鞏固了蘋果公司的市場地位。

巴菲特和孟格七年前就預見了蘋果的潛力，承認它不僅是一家科技硬體公司，也是消費服務領域的巨頭。日前接受CNBC採訪時，巴菲特強調了蘋果用戶堅定的忠誠度，強調即使有人願意拿出10,000美元要他們不再使用蘋果手機，他們也不願放棄自己的iPhone。

孟格以老派價值投資人而聞名，他向來不碰昂貴的成長股而且重視可預測性，但他卻出乎意料地青睞蘋果公司。 他在各種採訪中稱讚蘋果仍然是一個不錯的投資。

巴菲特也表達了對蘋果執行長庫克的欽佩，稱讚他追隨賈伯斯的腳步，對該公司進行了卓越的管理。在波克夏5月的年度股東大會上，巴菲特證實了蘋果的表現優於波克夏的所有獨資子公司。儘管他承認不了解手機的複雜性，但他強調他對消費者行為的理解，以及蘋果在消費者心中的非凡地位。

巴菲特 波克夏 孟格

延伸閱讀

巴菲特戰友 波克夏副董事長孟格99歲辭世

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

「股神」巴菲特搭檔查理孟格99歲逝世 6個幸福法則是他長壽的秘訣

股神巴菲特又大買300億美債，你也該這麼做嗎？真心話跟你說

相關新聞

孟格生前留下人生箴言 曾給追女友的人建議「買珠寶不應涉及財務考量」

波克夏公司副董事長孟格（Charles Munger）28日辭世，享耆夀99歲。他生前留下不計其數的投資與人生箴言，畢生...

不敵房市寒冬 歐洲不動產巨人Signa聲請破產

歐洲的不動產和零售巨人Signa在嘗試取得新資金的最後努力失敗後，於29日宣告破產，成為歐洲房地產崩盤以來最大的受害者。

股市派對才剛開始？亞股12月看漲、美股明年繼續上揚的理由

只剩幾天就要進入12月， 市場正沉浸在歡愉的氛圍中。在經濟景氣展望不確定之際，這股看漲氛圍還能否延續？

金價已站穩2,000美元 有望再改寫歷史新高？

紐約金價已站穩每英兩2,000美元關口之上，並盤踞六個月高峰。金價過去一年來已攀漲約15%，並從10月低點跳升10%。

OECD：Fed、ECB維持緊縮政策的時間 將比市場預期更久

經濟合作發展組織（OECD）首席經濟學家隆巴德利說，聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）維持利率更高更久的期間，將比市場...

世銀：教育機會不平等及其他因素 惡化泰國貧富差距

世界銀行發布報告指出，2021年泰國前10%的有錢人掌握了國家過半的收入與財富，教育機會的不平等、農業收入低、人口高齡化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。