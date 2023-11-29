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OECD：Fed、ECB維持緊縮政策的時間 將比市場預期更久

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
經濟合作發展組織（OECD）首席經濟學家隆巴德利說，聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）維持利率更高更久的期間，將比市場預期還長。路透
經濟合作發展組織（OECD）首席經濟學家隆巴德利說，聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）維持利率更高更久的期間，將比市場預期還長。路透

經濟合作發展組織（OECD）首席經濟學家隆巴德利說，聯準會Fed）與歐洲央行（ECB）維持利率更高更久的期間，將比市場預期還長，以確保從經濟體中徹底排除通膨的勢頭。

根據OECD發布的經濟展望，美國在明年下半年才會開始降息，歐元區則要等到後年春季，與市場預期形成強烈對比；投資人押注Fed與ECB最快明年上半年就會放寬貨幣政策。

隆巴德利指出：「特別是美國消費者展現出強大韌性，因此我們預期，Fed需要等候更長時間，看到通膨的下行趨勢確立，並回落到目標水準。貨幣政策須在一段時間內保持緊縮。」她還說：「在經濟震撼下，我們已見識到創紀錄的通膨，通膨率要降到目標水準尚須一段時日。」

通膨 Fed ECB 聯準會 歐元區

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