OECD：Fed、ECB維持緊縮政策的時間 將比市場預期更久

由於美國各大城市苦於不斷攀升的商辦大樓空置率和難以負擔的租金，白宮公布了一套新計畫，要協助業主將空置建築改建為住宅公寓。拜登政府希望提供融資和技術支援，讓商辦改建住宅的都更案較容易推動，同時兼顧永續發展和可負擔性。

2023-11-29 18:39