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蘋果信用卡要與高盛散夥 下家傳出美國運通或Synchrony

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果想終止與高盛在信用卡和儲蓄帳戶的合作關係。圖為蘋果2019年發表Apple Card的檔案照。美聯社
蘋果想終止與高盛在信用卡和儲蓄帳戶的合作關係。圖為蘋果2019年發表Apple Card的檔案照。美聯社

蘋果想解除與高盛集團的信用卡合作！兩者異業結盟是銀行與科技公司之間最引人注目的合作關係之一，如果真的散夥，對高盛進軍消費貸款業務的努力將構成沉重打擊，對愈來愈依賴服務業務的蘋果來說也算一項挫折。

根據知情人士，蘋果已向高盛提出，未來12至15個月間終止在信用卡和儲蓄帳戶上的合作。蘋果2019年先推出信用卡Apple Card，今年再接再厲推高利率儲蓄帳戶，兩者都是透過iPhone上的錢包app提供服務，但後台由高盛負責。

雙方分手意味蘋果需要另尋新的金融合作夥伴。現在還無法得知蘋果是否已經找到下家，以及退出與高盛的合作後，是否對金融產品進行大幅調整。

根據華爾街日報，高盛與美國運通討論了將該項目移交給這家信用卡巨擘的可能性。但美國運通對損失率等問題有疑慮。目前不清楚他們的討論是否繼續。

另傳出當初曾和高盛競爭蘋果業務的Synchrony Financial也在研究接手的可能性。Synchrony Financial多年來一直試圖將自己定位為與科技公司關係密切的發卡機構，其合作夥伴包括亞馬遜和PayPal。

高盛先前力圖在服務大企業、投資人客戶以及超級富豪的業務外，進行多元化嘗試，但該公司在執行長所羅門的領導下，對消費銀行業務雄心不再。

高盛與蘋果的合作從一開始就很不順利。蘋果希望幾乎所有信用卡申請都能過關，但這推高盛的貸款損失。蘋果還堅持持卡人在月初收到帳單，而非多數銀行採行的滾動式寄出，結果高盛客服被大量持卡人的電話淹沒。    

高盛還面臨監管審查，包括該公司如何處理退款和帳單錯誤，以及核定信用額度時涉嫌性別歧視等問題。據悉，高盛持續將員工由消費者信貸部門調往專責解決監管問題的行動組。

高盛本月告知為蘋果合作業務工作的員工，如果職位被取消，將有資格獲得相當於一年報酬的補償。

對蘋果來說，此事雖然也是一項挫折，但它與高盛的合作可能只占服務業務收入流的一小部分。

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