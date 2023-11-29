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美系券商：蘋果遭遇的華為競爭風險「被誇大了」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果和華為之間的競爭已愈來愈激烈，但Evercore分析師認為，蘋果的投資人其實不用太擔心。路透
蘋果和華為之間的競爭已愈來愈激烈，但Evercore分析師認為，蘋果的投資人其實不用太擔心。路透

蘋果和中國大陸華為之間的競爭已愈來愈激烈，但Evercore分析師認為，蘋果的投資人其實不用太擔心。

在蘋果2023會計年度的3,833億美元總營收中，中國大陸占了726億美元，但中國大陸政府傳出限制使用iPhone，經濟環境也不確定，成為蘋果的挑戰。

此外，蘋果也正在遭遇華為的競爭威脅，雙方的角力在雙11購物節又更加白熱化。Counterpoint研究公司指出，華為在這場年度購物盛會取得高銷售成長，蘋果產品的銷量則少於去年同期。

Evercore ISI分析師達雅納尼指出，Counterpoint的報告已增添投資人所思索的華為風險，「但我們持續認為這個風險被誇大了」。

他說，華為在雙11購物的表現較強，部分原因是降價折扣比蘋果更多，而且蘋果也繼續遭遇iPhone的供應限制，蘋果銷量減少的原因較偏向供應有限，而非市占大幅萎縮，「觀察銷量數字，蘋果上季在中國大陸的市占率只有15%，但卻賺得約37%的市場營收」。

達雅納尼指出，在華為提供低階智慧手機之際，蘋果集中在較高階的市場，「這些買主的價格敏感度較低，也更忠誠，因此我們依然認為，儘管華為的競爭力提高，蘋果能維持住市占」。他給予蘋果優於大盤平級，目標價210美元；蘋果股價28日收盤小漲0.3%至190.40美元，今年來累計漲約47%。

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