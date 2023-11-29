孟格辭世／他留給投資人哪些忠告？十大金句名言一次看

「股神」巴菲特長期親密老戰友、波克夏公司副董事長孟格28日以99歲高齡辭世，他向來以簡潔直白的投資哲學聞名。以下是他認為每個投資人都該知道的建議，能夠幫助個人更好地管理投資與金錢：

1.「要賺大錢，不是買或賣，而是等待。」

這句話的真正訊息是，投資要有耐心。通常，投資人會透過積極的買進和賣出來回應市場快速波動，但是耐心等待卻能帶來長期的良好報酬。這一句話也凸顯出投資的「複利威力」。

孟格也曾說過：「如果你想成為一名優秀的投資人，你必須有長遠的眼光。你必須願意非常耐心，等待合適斜坡的。當你得到合適的斜坡時，你必須做好準備用力揮桿。你不能只用一點點力揮桿。你必須用盡全力去揮桿。」

2.「把每一天花在讓自己比醒來時更聰明一點。」

孟格的這句話點醒投資人必須學習並強化對價值投資的了解。他認為學得愈多、投資決策愈好。孟格曾在窮查理的普通常識的一書中表示：「在我的一生中，我所認識的聰明人沒有一個不一直讀書的——沒有，零。你會對巴菲特的閱讀量以及我的閱讀量感到驚訝。我的孩子嘲笑我。他們認為我是一本書。」

孟格也曾在 2007年南加州大學法學院畢業典禮致辭時表示：「我經常看到那些在生活中取得進步的人並不是最聰明的，有時甚至不是最勤奮的，但他們是學習機器。他們每天晚上睡覺時都比起床時更聰明，這很有幫助，尤其是當你還有很長的路要走時。」

他也說過：「學習如何正確投資需要一生的時間。」

3.「很多高智商的人都是糟糕的投資人，因為他們的脾氣很差。」

正如孟格所說，人們普遍認為，雖然定期追蹤股票投資組合，同時時時刻刻掌握市場動向是明智的，但對市場表現做出瘋狂的反應是不明智的，尤其是在下跌期間。這種行為會對投資人的股票投資組合產生不利影響，因為投資人會出於恐懼或貪婪，而贖回股票。

4.「簡單化（Simplicity）可提高績效，因為能讓我們更加理解正在做的事。」

孟格認為，沒甚麼事情能比了解「為何」和「如何」進行投資更重要了。身為投資人，必須充分了解你要達成什麼財務目標、衡量風險偏好和投資期限，並評估可投資的餘額。牢記這些因素可以使財富創造變得更加簡單和有益。

5.「所有明智的投資都是價值投資，取得比你所付出的更多。你必須評估該事業的價值，才能對股票進行估值。」

這句話闡明了價值投資。進行股票投資，就是關於判斷「「股價」與「價值」之間的差距，並採取相應行動。孟格認為每一股股票就是代表公司基礎業務的一部份，因此要了解股票的價值，就必須評估基本業務的價值。

6.小心投資界的「廢話術語」

孟格說，在金融世界裡，要小心「廢話」，他曾開玩笑說，「每當你看到調整後的EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）時，你可以用「廢話獲利」來代替這個詞」。也就是說，做為投資人，應該要注意企業的管理層並提防他們用胡言亂語來哄騙投資人。

7.不要理會噪音

市場上有太多的炒作和世界末日預測。當經濟蓬勃發展、市場創下新高時，投資人會大肆炒作投資，這會讓任何明智的投資人感到畏縮。相反，當經濟低迷時，警報就會響起，許多人會聲稱這是我們所知的全球金融體系的終結。

事實是，長期財富創造在於不理會市場噪音，並找到能夠駕馭市場兩種情緒的長期財富創造者。

芒格總結了這一點，他說：「如果人們不經常犯錯，我們就不會那麼富有」。

8.「釣魚的第一條規則，到有魚的地方釣魚。」

孟格的這句話，也是華爾街一句古老名言：「到沒有其他人的地方釣魚」，也就是要去尋找別人還沒有的很棒股票。

9.「逆向思考，永遠逆向思考。」

二戰期間，孟格做為一名軍事氣象學家，並沒有問什麼能保證飛行員的安全。相反，他思考的是什麼因素會讓他們喪命，然后集中精力預測雪、冰或霧等氣象條件，而忽略其他一切因素。這也成為他後來的投資哲學之一。

10.了解你的能力範圍。

孟格把投資區分為：可以投資、不能投資、太難理解。他經常說，他和巴菲特會果斷把潛在的投資項目扔進「太難」的歸類裡。如果他們無法理解，就會放棄。