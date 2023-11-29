Fed兩位鷹派理事暗示支持12月暫不升息

美國聯準會（Fed）兩位去年力推升息的理事如今暗示，他們目前樂於看到利率維持不變。彭博資訊指出，這兩位鷹派官員的表態，進一步增強了市場對升息周期結束的預期。

身為最鷹派官員之一的理事沃勒（Christopher Waller）表示，現在貨幣政策處於適宜水準，有能力讓通膨率回到2%目標。另一位理事鮑曼（Michelle Bowman）則是說，如果抗通膨進展停滯，那麼升息仍有必要，不過她沒有表態支持12月調升利率。

彭博分析，雖然這些言論沒有從根本上改變市場對聯準會12月會議的預期，但從沃勒的發言中尤其可以看出，在美國經濟、通膨、就業放緩之際，聯準會內部支持按兵不動的隊伍正在壯大。

沃勒和鮑曼都強調，關於政策將如何展開，仍有很多不確定性。

沃勒周二在華盛頓美國企業研究一個活動上發表書面演講。他說，「我愈來愈相信政策目前處於適宜位置，它可以推動經濟成長放緩並使通膨率回到2%。過去幾周，我們了解到的情況令我感到鼓舞，經濟步伐正在減慢」。沃勒還提到對第4季經濟進一步降溫的預測。

鮑曼在猶他州鹽湖城的一個活動上雖然表示，她仍相信需要進一步收緊政策，才能使通膨回到聯準會的目標，不過相較之前的幾次發言，現在的她為升息設下更多前提條件。

她說，「如果接下來公布的數據顯示抗通膨進展停滯或不足，不能將通膨率及時拉回到2%目標水平，我仍然願意支持升息」。鮑曼可說是在通膨問題上最為警惕的聯準會決策官員之一，其他官員一致認為儘管速度緩慢，但物價正在降溫。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）周二說，今年通膨放緩程度是71年來最大；商品和服務的通膨已經放緩。「關鍵因素將是住房市場的變化」，他說，現在他正密切關注住房通膨的情況，相關數據雖然已經回落，但仍有一段路要走。不過古斯比也表示，「一旦你相信你正在實現通膨目標的道路上，那麼你需要施加的限制就需要減少」。古斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權。

彭博認為，聯準會鷹派官員偏向寬鬆的談話，為12月利率政策會議維持利率不變，增加更多理由；儘管他們重申會繼續關注經濟的發展情況，以及通膨是否進一步放緩。

美國聯準會今年最後一次會議，將於12月12～13日舉行。由9月會議發布的點狀圖顯示，多數Fed官員預計年內還要升息一次，但現在看來，這種可能性愈來愈小。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）、達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）等今年也有投票權的官員，本月先後表示，美國經濟存在很大不確定性，貨幣政策決定將以經濟數據為主要參考。