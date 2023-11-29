ECB研究：AI迄今威脅的是薪資水準 而非就業機會

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
歐洲央行（ECB）最新研究顯示，AI的快速應用或許會降低薪資，但目前為止AI正在創造而非摧毀工作機會。 路透
歐洲央行（ECB）最新研究顯示，AI的快速應用或許會降低薪資，但目前為止AI正在創造而非摧毀工作機會。 路透

歐洲央行（ECB）最新研究顯示，人工智慧（AI）的快速應用可能會降低薪資，但到目前為止，AI正在創造而非摧毀工作崗位，尤其是對年輕人和高技能人才而言。

路透報導，企業在AI方面投入了大量資金，使得經濟學家致力於了解AI對勞動力市場的影響，並引發更多人對自身工作前景的疑慮。

歐洲央行28日發布的一份研究公報稱，在對16個歐洲國家的抽樣調查中，受AI影響的行業的就業比例有所上升，其中，中、低技能工作基本未受影響，而高技能職位則得到最大提升。

但報告也提到了AI對收入的「中性至輕微負面影響」，並表示這種影響可能會增加。報告指出，「AI技術將繼續得到開發和採用，而對就業和工資、進而對增長和平等的大部分影響，則尚未顯現」。

根據這份報告，這些發現與之前的「科技浪潮」形成鮮明對比，當時「計算機化」降低了中等技能人員的相對就業機會，導致「兩極分化」。

職位 薪資

延伸閱讀

歐洲央行：AI至今未消滅工作 年輕高技能就業增

年輕人窮到免繳稅？林右昌反駁不是變窮：是收入增加不用繳稅

搶年輕選票！趙少康宣布開放5學校邀演講 讓學子隨便問

解決AI晶片記憶體頻寬瓶頸 晶心科結盟TetraMem

相關新聞

氣候峰會前夕 爆主辦國賣油醜聞

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28）卅日將在杜拜登場，但會前傳出外洩文件，指阿拉伯聯合大公國計畫利用主...

美股早盤／美光上修財測 股價仍挫跌 紐約三大指數平盤附近狹幅波動

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）28日早盤開低走低，一度挫跌4.5%，是9月28以來最大跌幅。該公司盤前宣布上修本...

Fed降息時點 市場看明年5月

在美聯準會（Fed）積極升息抗通膨20個月後，投資人如今預期Fed未來幾個月降息的可能性將遠高於升息，可能明年5月開始降...

ECB研究：AI迄今威脅的是薪資水準 而非就業機會

歐洲央行（ECB）最新研究顯示，人工智慧（AI）的快速應用可能會降低薪資，但到目前為止，AI正在創造而非摧毀工作崗位，尤...

比爾蓋茲也愛高股息！這五檔股票 每年讓他笑納126億股息

全球排名第七的億萬富豪、微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）鍾愛高股息的程度有跡可循。這個投資偏好清楚反映在他的投...

從德國預算危機看台灣 原來我們也有類似的「債務煞車」！

德國近期面臨預算危機，想額外舉債，卻因「債務煞車」（debt brake）規定而受阻，如今打算依特殊情況連續第四年暫停這套規定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。