ECB研究：AI迄今威脅的是薪資水準 而非就業機會

歐洲央行（ECB）最新研究顯示，人工智慧（AI）的快速應用可能會降低薪資，但到目前為止，AI正在創造而非摧毀工作崗位，尤其是對年輕人和高技能人才而言。

路透報導，企業在AI方面投入了大量資金，使得經濟學家致力於了解AI對勞動力市場的影響，並引發更多人對自身工作前景的疑慮。

歐洲央行28日發布的一份研究公報稱，在對16個歐洲國家的抽樣調查中，受AI影響的行業的就業比例有所上升，其中，中、低技能工作基本未受影響，而高技能職位則得到最大提升。

但報告也提到了AI對收入的「中性至輕微負面影響」，並表示這種影響可能會增加。報告指出，「AI技術將繼續得到開發和採用，而對就業和工資、進而對增長和平等的大部分影響，則尚未顯現」。

根據這份報告，這些發現與之前的「科技浪潮」形成鮮明對比，當時「計算機化」降低了中等技能人員的相對就業機會，導致「兩極分化」。