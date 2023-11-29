Fed降息時點 市場看明年5月

經濟日報／ 編譯劉忠勇季晶晶／綜合外電
投資人預期Fed未來降息可能性高於升息。（路透）
投資人預期Fed未來降息可能性高於升息。（路透）

在美聯準會（Fed）積極升息抗通膨20個月後，投資人如今預期Fed未來幾個月降息的可能性將遠高於升息，可能明年5月開始降息，全年降息4碼（1個百分點），德意志銀行預估將降息7碼，選擇權市場甚至有投資人押注會一口氣調降10碼。

芝加哥商品交易所（CME）利率期貨27日顯示，Fed明年5月降息至少1碼的機率為52%，高於10月底反映的29%，Fed到明年底將降息四次，且不論美國經濟衰退與否，Fed明年都會降息。

德銀經濟學家27日發布展望報告預測，美國經濟明年上半年將陷入溫和衰退，預估Fed全年將調降利率7碼，到明年底時利率將降至3.5%~3.75%。德銀資深美國經濟學家萊恩認為，美國「明年上半年經濟將疲軟，導致Fed從明年中起更積極降息」。

德銀預計，Fed明年6月會議將首次降息2碼，隨後在明年底前再降5碼，但若形勢好轉，降幅可能不會那麼大。

另據彭博報導，已有至少一名投資人在選擇權市場押注Fed明年降息10碼。這個利用擔保隔夜融資利率（SOFR）的選擇權押注，若Fed到明年9月前把利率降到3%左右，就可獲得回報。

在Fed降息預期下，美股標普500指數11月來上漲近9%；降息預期心理也展現在債券市場上，長債殖利率下跌，又進一步低於短債殖利率，美國公債殖利率曲線倒掛幅度加深，這常被視為經濟即將步入衰退的兆頭，投資人押注Fed需要降息刺激成長。

降息 Fed 美國經濟

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