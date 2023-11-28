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歐洲央行：AI至今未消滅工作 年輕高技能就業增

中央社／ 法蘭克福28日綜合外電報導

歐洲中央銀行（ECB）今天發布研究顯示，人工智慧（AI）獲得迅速採用，可能造成薪資水準降低，但到目前為止正在創造新的工作而非消滅職位，尤其對年輕高技能人才而言。

路透社報導，企業界已開始大力投資人工智慧，使得經濟學家得努力來了解這對勞動市場可能帶來的衝擊，廣泛大眾也擔憂各自工作未來可能不保。

然而同一時間，雇主卻正面臨難以找到合格員工。原本因為經濟衰退，缺工壓力通常應該會更緩和。

歐洲央行發布的最新月度「研究公報」（ResearchBulletin）以16個歐洲國家為樣本，發現AI相關產業占整體雇用人口的比率增加，不過大致上無關中低技能職位，而是高技能職位大增。

然而歐洲央行也指出，這對薪資水準帶來「中性至輕微負面衝擊」，且衝擊還可能升高。

研究報告表示：「這些結果並不等同宣告無罪。AI促成的技術還再持續發展和獲得應用，這些科技對就業和薪資的影響，以及因此對經濟成長和社會平等的衝擊，大部分仍有待觀察。」

報告還說，這些結果與先前幾波「科技浪潮」的情況大不同，當時電腦化造成「中技能勞工的相對雇用比率」下降，進而造成就業市場「兩極化」。

職位 薪資 AI

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