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維珍航空百分百低碳燃料客機 首航跨大西洋

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導

一架100%使用永續航空燃料（SAF）、從倫敦飛紐約的維珍航空公司（Virgin Atlantic）今天首航，航空業希望展現選擇低碳燃料的潛力，確保航空業的未來。

路透社報導，隨著世界如火如荼減碳、脫碳，航空公司指望利用廢棄物轉製的燃料以減少達70%碳排，以便今後幾十年電動航空或氫能飛航普及之前，能做到營運符合淨零排放。

這架搭載勞斯萊斯（Rolls-Royce）特倫特1000（Trent 1000）發動機的維珍航空波音787客機，將是商業航空公司首次以100%永續航空燃料長途飛行。

此前一架灣流航太公司（Gulfstream）的G600公務機上週使用同樣的燃料成功飛越大西洋。

維珍集團億萬富翁創辦人布蘭森（RichardBranson）、維珍航空執行長魏斯（Shai Weiss）和英國交通運輸大臣哈波（Mark Harper）都將搭乘這趟首航。

這架班機計劃從倫敦希斯羅機場（HeathrowAirport）起飛，降落紐約甘迺迪國際機場（John F.Kennedy International Airport）。

航班編號Flight100的這架維珍首航班機上不會有貨物或買票搭機的乘客。

目前已有一些飛機將永續航空燃料與傳統航空煤油混用。這次在成功地面測試後，維珍航空與合作夥伴勞斯萊斯、波音公司、英國石油公司（BP）等公司取得只用永續航空燃料飛行的許可。

航空業計占全球總碳排量的2%至3%，永續航空燃料是減少航空業碳排的關鍵，但它成本高昂，在目前全球飛航使用燃料總量中占比不到0.1%。

維珍航空表示，用於這趟跨大西洋首航的永續航空燃料，主要以用過的食用油、廢棄動物脂肪混合少量由玉米廢棄物製成的合成煤油等為原料製成。

包括維珍航空、國際航空集團（IAG）旗下的英國航空（British Airways）和法國航空公司（Air France）在內的許多歐洲航空公司都表示，希望在2030年底前讓永續航空燃料使用比例達10%。航空業若想在2050年底前達標淨零排放，永續航空燃料使用比例須達65%。

但因永續航空燃料量少，加上目前成本約為普通航空燃料3至5倍，2030年底前達標10%使用比例難度極高。

英西合資的國際航空集團（IAG）10月警告，歐洲航空業無法達成歐盟要求的可能性超過9成。歐盟要求到2025年時，供應商必須保證為歐盟各機場所提供燃料中，2%為清潔燃料。

機場 歐盟 英國

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