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窮國也願意能源轉型 莫三比克盼吸富國投資脫貧

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

窮國也願意能源轉型，盼發展再生能源產業讓國家脫貧！莫三比克總統紐西27日表示，將會在COP28宣布莫三比克的能源轉型計畫，盼到2050年前，吸引國際約800億美元的投資。非洲人口雖占全球17%，卻僅貢獻世界4%碳排，不過近年來世界上最嚴重的旱災與洪澇都在非洲發生，非洲國家希望有錢西方國家多點援助。

盼吸引800億商機

根據《半島電視台》報導，紐西將會在12月2日在杜拜舉行的COP28氣候大會上宣布莫三比克的能源轉型計畫。計畫初步希望能在2050年吸引國際再生能源產業對莫三比克投資800億美元，包括升級水力發電、增加再生能源發電廠、運具全面汰換為電動車，並減少碳排。

相關文件已經在莫三比克的部長會議通過，而該國敢推出這樣的計畫，原因是在2022年11月起，該國開始出口液化天然氣，因此希望藉由發展再生能源，讓國家經濟成長，並協助上百萬人脫離貧困。隨著氣候變遷對非洲影響愈來愈大，非洲各國在氣候大會前要求富國金援的呼聲便愈來愈高。

逐步建立金援機制

美國駐印尼大使館》也提到，印尼近日也提出「能源轉型夥伴關係（JETP）」與「全面投資計畫（CIPP）」2個方案，盼爭取更多國家支持印尼的氣候轉型，對此獲得美國、英國、日本、德國、法國、英國等國的夥伴關係（IPG）的支持。

在JETP的聯合聲明中，印尼承諾會減少碳排，還有加速再生能源發展，並將淨零目標設在2050年，IPG未來將打算投入200億美元，包括放寬氣候貸款條件、增加再生能源投資等，協助開發中國家逐步增加氣候轉型的金援。

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