美國網購星期一靠先買後付嗨翻 消費額估直衝124億美元

根據Adobe Analytics分析，美國消費者將在27日的「網購星期一」支出多達124億美元，較初步預估的120億美元上修，主要是依據「黑色星期五」的買氣比預期強勁，而且受歡迎的「先買後付」功能讓消費者靠著信貸來提高購物預算。

根據Adobe的最新數據，截至紐約時間27日晚間6時，網購消費者支出已達83億美元；消費尖峰時段是從晚間10時至11時。

周一的支出將為創紀錄的連五天消費畫下句點：根據Adobe的數據，上周四感恩節消費者支出成長5.5%至56億美元；黑色星期五支出成長7.5%至98億美元。Adobe預期，在感恩節至本周一的「網購周」期間，總支出將多達381億美元，較稍早預估的372億美元提高。

包括網路上提供的先買後付功能在內，彈性靈活的支出選項已幫助購物者拉大預算、減少通膨帶來的衝擊。Adobe估計，使用這類先買後付等促銷選項的消費者在11月1日至26日間支出73億美元，比一年前增加14%，凸顯出信貸正協助零售業者刺激消費。

網購星期一支出預估數字獲上修，是因為美國零售業者迎接強勁的感恩節周末業績，消費者在周六和周日期間網購支出103億美元，年比成長7.7%。分析師正密切關注今年節日購物狀況，在疫情時儲蓄萎縮、利率維持在20多年高檔之際，評估消費者還保有多少購買力。

Adobe Digital Insights首席分析師潘德亞說：「不確定的需求環境促使零售業者在本季提供大幅折扣，同時強化電商服務與有彈性的付費措施。消費者注意到了，在這段購物節中以創紀錄速度支出，儘管生活中的其他部份成本上升。」

根據研究業者Attain的數據，包括亞馬遜、沃爾瑪和Target在內的多數大型零售商在網購星期一的最初八小時平均交易規模比去年略有下滑，例外是3C產品零售業者百思買（Best Buy）、折扣電商平台Temu與拍賣網站eBay，平均交易規模都增加。

Adobe的數據顯示，熱門交易商品包括芭比娃娃、樂高組合、任天堂Switch、耳機與智慧手表。電子產品與玩具是提供最多折扣的產品類別。

Adobe估計，11、12月的網購總銷售額合計將達2,280億美元，比去年成長4.8%。