台積電ADR下跌0.6% 較台北交易溢價8.1%

台積電ADR周一下跌0.6%，收在97.21美元，較台北交易溢價8.1%。費城半導體指數同日小跌0.2%。

周線已連四漲的美國股市周一小跌，在感恩節後稍事休整，假日購物季已進入高潮，零售商在網購星期一推出優惠吸引對價格敏感的消費者。道瓊工業指數下跌56.68點，跌幅0.2%，收在35,333.47點；標普500指數跌8.91點，跌幅0.2%，報4,550.43點；那斯達克綜合指數微跌9.83點，跌幅不到0.1%，報14,241.02點。

輝達（Nvidia）上漲近1%，結束連續三日頹勢。

台灣加權股價指數周一下跌150點，收在17,137.42點，台積電下跌1.2%收在568.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 134.18 -0.93 126.00 6.49

中華電 CHT 119.88 +1.12 120.00 -0.10

台積電 TSM 613.80 +0.63 568.00 8.06

聯電 UMC 49.50 -0.51 49.50 0.01

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據