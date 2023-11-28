美股小跌 零售業因網購星期一業績振奮上漲

周線連四漲的美國股市周一小跌，在感恩節後稍事休整，假日購物季已進入高潮，零售商在網購星期一推出優惠吸引對價格敏感的消費者。

道瓊工業指數下跌56.68點，跌幅0.2%，收在35,333.47點；標普500指數跌8.91點，跌幅0.2%，報4,550.43點；那斯達克綜合指數微跌9.83點，跌幅不到0.1%，報14,241.02點。

美國10年期公債殖利率跌至4.388%，已由從上個月短暫突破的5%水平大幅回落。

U.S. Bank Wealth Management 全國投資策略師Tom Hainlin說：「市場正稍事休息，消化11月所見的漲幅，現處於這段時間來交易區間的上端。」

根據Adobe Analytics數據，商家推出的網購星期一優惠預計將吸引消費者支出創紀錄的120億美元，堪稱美國消費狀況的最新利多。Adobe也說，「先買後付」交易在黑色星期五周末的銷售中帶動了7.6億美元的線上消費額，比去年同期增長20%。

投資人除關注假日購物季的最新消息外，未來幾天的新公布的經濟數據也將幫助他們判斷股債市本月漲勢能否延續到12月。

美國新屋銷售降幅大於預期，使市場氣氛更加低迷。市場參與者更關注美國商務部訂於周三公布的第3季GDP，以及周五公布的個人消費支出(PCE)物價指數。

在標普500指數11大類股中，醫療保健股和工業股跌幅最大，房地產股和非必需消費品股漲幅最大。

Shopify股價大漲 4.9%，該電商平台稱商家在黑色星期五的銷售額達到41億美元，較去年同期增長22%。亞馬遜(Amazon.com)股價上漲0.7%，收在2022年4月以來的最高價位。

在網購星期一的熱潮中，Affirm Holdings急漲12%，該支付平台的「先買後付」業務創下紀錄，提振假期線上買氣。

線上禮品平台Etsy和Shopify分別上漲3.0%和4.9%。

無線基地台業主Crown Castle International漲3.4%，維權投資者Elliott Investment Management尋求改組高層和董事會。

醫療器械公司GE HealthCare跌3.5%，瑞銀將這支股票從「中性」下調至「賣出」。

運動服裝零售商Foot Locker 跌近1%，這支股票被花旗從中性下調至賣出。