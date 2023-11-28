美英等18國 簽AI安全協定

路透廿七日報導，美國等十八國廿六日簽署一項攸關人工智慧（AI）的國際協定。美國國土安全部網路安全與基礎設施安全局長伊斯特利表示，這是國際間首份詳載如何確保AI不致遭不肖之徒入侵，並推動企業創建「設計安全」AI系統的協定。

該協定共廿頁，英德義星、捷克、愛沙尼亞、波蘭、澳洲、智利、以色列及奈及利亞等十八國同意，設計和應用AI的公司，有必要以確保顧客及社會大眾免於AI濫用威脅的方式，發展與運用AI。

該協定雖不具拘束力，內容大多屬一般性建議，像監督AI系統是否遭濫用、保護資料數據不致遭竄改，還有審查軟體供應商。但伊斯特利認為，重要的是有這麼多國簽，認同AI系統需將安全置於首位的看法。

伊斯特利說，「這是我們首次確認，（AI的）這些能力不應該只跟酷炫的特色，以及我們多快能在市場推出這些能力，或我們能如何競爭，以降低成本有關」。

該協定是各國政府在形塑AI發展上，提出的一連串倡議中最新一項，儘管這些倡議具實際力量的幾希，而不管是產業及整個社會，AI的影響力正愈來愈有感。

該協定的架構處理怎樣防止AI技術遭駭客把持的若干問題，並包括諸如唯有在經過適當安全檢測後才能夠公布AI模型之類的建議。

但該協定並未觸及一些棘手問題，像如何適當應用AI或如何蒐集輸入AI模型的資料數據。