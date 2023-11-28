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娛樂通膨 美運動賽事票價飆

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國整體通膨持續降溫，但運動賽事的票價卻比一年前飆漲25%，背後推手是「娛樂通膨」（funflation）。（美聯社）
美國整體通膨持續降溫，但運動賽事的票價卻比一年前飆漲25%，背後推手是「娛樂通膨」（funflation）。（美聯社）

儘管美國的整體通膨持續降溫，但運動賽事的票價卻比一年前飆漲25%，背後的推手是「娛樂通膨」（funflation）。

根據美國聯邦政府數據，今年秋季觀看運動比賽的費用飆升，使得比賽門票成為「娛樂通膨」（funflation）的最新推力。經濟學家用這個術語來解釋賽事活動的標價不斷上漲，因為消費者渴望重拾在新冠疫情期間失去的體驗。根據美國勞工統計局公布的消費者物價指數，今年10月體育賽事門票價格較去年同月上漲25.1%，在構成這項通膨指標的數百項類別中，漲幅最大；相形之下，10月整體CPI僅年增3.2%，相對溫和。

聖十字學院教授兼體育經濟學家馬西森表示：「休閒和酒店業都看到了這一點。」「人們正在重拾自己喜歡做的事情，而且願意花很多錢。」馬西森說，球賽門票價格上漲的原因之一，可能是動態定價模式的使用與日俱增。

這些結構使售票平台根據任何特定時刻的活動需求，調漲或調降門票價格。但馬西森也說，去年的基期太低，是25.1%漲幅令人咋舌的主因之一。2022年各球隊大幅調降門票價格，以吸引已習慣在家觀看比賽的球迷。

許多經濟學家和銀行家表示，在經歷了幾年疫情導致的關閉或打打停停之後，人們正在花錢購買在封鎖或疫情期間可能錯過的觀賽體驗。不只運動賽事如此，音樂巨星泰勒絲和碧昂絲的巡迴演唱會門票同樣非常搶手。據研究公司QuestionPro，泰勒絲的「時代巡演」估計使消費者支出約50億美元（包括旅行、商品、食品等），每場演唱會每位觀眾的平均花費約為1,300美元。

與此同時，碧昂絲的演唱會估計已創造了45億美元的收益。

票價 通膨

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