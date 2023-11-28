聽新聞
test
0:00 / 0:00
娛樂通膨 美運動賽事票價飆
儘管美國的整體通膨持續降溫，但運動賽事的票價卻比一年前飆漲25%，背後的推手是「娛樂通膨」（funflation）。
根據美國聯邦政府數據，今年秋季觀看運動比賽的費用飆升，使得比賽門票成為「娛樂通膨」（funflation）的最新推力。經濟學家用這個術語來解釋賽事活動的標價不斷上漲，因為消費者渴望重拾在新冠疫情期間失去的體驗。根據美國勞工統計局公布的消費者物價指數，今年10月體育賽事門票價格較去年同月上漲25.1%，在構成這項通膨指標的數百項類別中，漲幅最大；相形之下，10月整體CPI僅年增3.2%，相對溫和。
聖十字學院教授兼體育經濟學家馬西森表示：「休閒和酒店業都看到了這一點。」「人們正在重拾自己喜歡做的事情，而且願意花很多錢。」馬西森說，球賽門票價格上漲的原因之一，可能是動態定價模式的使用與日俱增。
這些結構使售票平台根據任何特定時刻的活動需求，調漲或調降門票價格。但馬西森也說，去年的基期太低，是25.1%漲幅令人咋舌的主因之一。2022年各球隊大幅調降門票價格，以吸引已習慣在家觀看比賽的球迷。
許多經濟學家和銀行家表示，在經歷了幾年疫情導致的關閉或打打停停之後，人們正在花錢購買在封鎖或疫情期間可能錯過的觀賽體驗。不只運動賽事如此，音樂巨星泰勒絲和碧昂絲的巡迴演唱會門票同樣非常搶手。據研究公司QuestionPro，泰勒絲的「時代巡演」估計使消費者支出約50億美元（包括旅行、商品、食品等），每場演唱會每位觀眾的平均花費約為1,300美元。
與此同時，碧昂絲的演唱會估計已創造了45億美元的收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言