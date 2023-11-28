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巴隆：AI革命 七年內 3.7億人得改行
巴隆周刊（Barron's）報導，人工智慧（AI）就如同過去的工業革命一樣，雖然會造成大量工作被取代，但也將創造更多工作，而就業增長快的領域可能主要圍繞人際交往能力。
根據麥肯錫全球研究院（MGI）2018年數據，1980年以來，個人電腦和網路興起直接導致美國失去350萬個工作，卻也創造出1,900萬個新職位。展望未來，MGI估計，到2030年，科技進步可能迫使全球27億勞工裡多達3.75億人改行。
LinkedIn為世界經濟論壇進行的一項調查，提供了就業增長可能的來源。2018至2022年間成長最快的五大工作領域幾乎全都涉及人際交往能力：銷售和客戶互動；人力資源和人才招聘；行銷和傳播；合作夥伴關係和結盟，唯一例外是技術和資訊技術。即使機器人也需要有操作員。
MGI合夥人麥可．崔（音譯）說，人類未來不會被科技取代，而是會與之有更深度的合作。他指著自己在視訊會議中佩戴的耳機說：「從某種意義上說，如今我們所有人幾乎都算是半機械人（cyborg）。」
他並不認為人形機器人能為人類做所有的事，對大多數人來說，機器將取代「部分工作」。
麥可．崔認為AI浪潮可能有更大的貢獻，他形容為「給我們帶來超能力」。這是與人類滅亡截然不同的願景。確實，工業革命的每一次浪潮都帶來更大的繁榮，但並非所有人都能共享。
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