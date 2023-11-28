聯合國氣候峰會 拜登不去

美國官員透露，總統拜登將缺席30日在杜拜登場的聯合國氣候峰會，彭博的分析也指出，本次峰會可能難以取得重大進展。

英國金融時報（FT）報導，全名為聯合國氣候變遷綱要公約締約方第28次會議（COP28）的氣候峰會，外界已預料到拜登可能不會參加，因為他正苦於因應中東戰亂，和面對明年總統大選艱困的選情。然而，缺席各國元首齊聚的氣候峰會，仍令人詫異，畢竟拜登在國內外都表達相當看重對抗氣候變遷的立場，前兩次在英國和埃及的峰會也都有參加。

紐約時報最先披露拜登今年不打算與會，而截至目前拜登到年底前都沒有出訪外國的行程。

無論拜登的計畫為何，美國氣候特使、前國務卿凱瑞（John Kerry）與前白宮幕僚長波戴斯塔等重要的氣候顧問，預料都將參與氣候峰會。

然而，拜登選擇缺席COP28，可能影響他在年輕民主黨選民心中的支持度，這個族群視氣候變遷為最重要的議題。近期民調顯示，拜登的支持度不如前總統川普。若川普重回白宮，預料將撤回眾多氣候法案與政策，包括拜登具代表性的通膨削減法。

另據彭博新能源財經全球政策主編康明撰寫的分析，對實現巴黎協定極其重要的十項要務進展，若以0到10、滿分10分衡量，各分項分數均偏低，整體平均連4分都不到。

例如，在2030年達成升溫攝氏1.5度內的進程，僅得1分、逐步汰除化石燃料得4分、讓災損援助款機制上路為3分、確立有效減排與碳權機制也只有3分。

分析指出，與會各方很可能迴避承諾淘汰化石燃料，改以更模糊的「逐步減少」，甚至連承諾都無法提出。