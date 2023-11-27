金價漲逾2,010美元至六個月來最高 美元隨殖利率看跌
連漲兩周的金價周一在美國標售公債前再度上漲，一度漲至六個月來最高價位，市場漸漸篤定聯準會（Fed）已經結束升息，美元走弱也支撐金價。
在亞洲交易中，黃金現貨價上漲0.6%，至每英兩2,013.10美元，是5月中來的最高價位。
美國財政部將展開新一波公債標售，周一首先發售2年期和5年期債券，結果有助於評估投資人是否相信今年美國公債賣壓已告一段落。
大多數華爾街策略師預測，最近公債殖利率下跌之勢將延續至2024年。殖利率下跌一般對無利息的黃金是利多。
根據新加坡時間12:34，即期黃金上漲0.5%，至每英兩2,010.63美元，前兩周已上漲超過3%。美元指數周一小跌0.1%至103.30。
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