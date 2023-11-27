彭博看好美公債明年有兩位數回報 小摩建議2到5年期債

美國債市這個全球最大債券市場歷經今年大半時間的壓抑後，本月隨公債殖利率下滑，終於開始拉回。如今，不少債券投資人認為，美債明年將真正步入復興坦途。

彭博美國公債指數本月初由負轉正，通膨放緩和就業成長減緩引發這一波反彈，十年多來最高的殖利率應聲大跌。殖利率這一路走來雖然不時出現反轉，感恩節之際也微幅上升，但指數仍站穩今年初的水準，整體債市趨勢偏多。

大多數華爾街策略師預測，殖利率走低趨勢將持續下去，為2024年的普遍回報奠定基礎，其中長期利率下降速度會較為緩慢，理由是美國政府勢必要大量發債以支應龐大的預算赤字。話說回來，同樣這批策略師也預測今年是債券大好的一年，結果並未實現。不過，這次有幾個因素有助支持他們的論點。

通膨繼續緩和，美國勞動市場逐漸降溫，有一個過去一年靠押注殖利率上揚而大賺的交易顧問社群，也正逐漸淡出看空的押注。此外，投資人也預期聯準會（Fed）即將結束升息、明年上半年可能轉為降息。

高盛資產管理公司投資長 Ashish Shah 說：「我認為Fed不會迅速轉向，但這是前進的方向。」「這是因為通膨下降以及經濟成長減速」。明年「將是債券表現良好的一年，殖利率曲線也會更陡峭，因為會有大量舉債。

彭博行業研究分析師認為，從彭博經濟研究認為明年經濟將先出現衰退然後微幅復甦來看，美國公債明年可望出現兩位數回報。在貨幣政策轉為寬鬆和通膨下降的預期心理之下，公債需求將凌駕供給，同時聯邦赤字仍是顧慮。

Newton 投資管理公司固定收益主管 Ella Hoxha認為，長債要得真正提振，必須看到經濟陷入深度衰退。

美國10年期公債殖利率10月23日觸及16年高位5.02%後，已下跌逾0.5個百分點，截至上周五報4.47%。而2年期債券殖利率上個月達到5.26%高峰後，如今回落至4.95%。

多位Fed官員排定本周發表談話，包括Fed主席鮑爾。Fed官員可能表示，最近利率下降和風險資產上漲導致金融情勢略為寬鬆，這與Fed抑制需求的努力背道而馳，因此仍不排除進一步緊縮政策，

Cynosure集團投資長 Brian Smedley 認為，Fed可能會說，不要對降息高興太早，這是他們可能這一陣子會操作的方向。

本周並無太多重要的經濟數據，不過投資人仍可以從周四公布的10月個人消費支出（PCE）數據，來掌握物價壓力的近況。這個Fed最青睞的通膨衡量指標料顯示物價增長的步調繼續放緩。

摩根大通認為，較短天期的債券接下來有最佳的投資機會，他們預料就算明年下半年開始降息，Fed仍會繼續縮減資產負債表。這會對期限溢價（即投資人要求持有長期債券相對於短期債券的額外報酬）形成上升的壓力 。摩根大通建議客戶買進2到5年期限的美國公債，這是在這種環境下獲利的最佳方式。