比爾蓋茲：AI將使人類周休4日

美國福斯財經新聞廿四日報導，科技巨擘微軟創辦人比爾蓋茲日前受訪時，就ＡＩ科技發展樂觀認為，ＡＩ將可實現每周工作三天的目標，人力銀行也有招聘ＡＩ相關專才的需求。

蓋茲最近接受播客節目主持人崔弗諾亞訪問時說，將目光放遠，生活目的不只工作；若最終建立一個每周工作三天的社會，交給機器生產所有食物和物品，「那我們不再需要那麼努力工作，也應該沒問題」。但他也坦言ＡＩ會造成就業機會減少。

社群媒體領英的首席經濟學家金布羅亦提到，近一年來在該平台有關ＡＩ的討論激增，「各行各業專業人士和企業主，加快引進ＡＩ科技和生成式ＡＩ技術，速度之快令人側目」。

這反映出ＡＩ技術同樣創造過去沒有的工作機會。據領英統計，近五年來增聘「ＡＩ主持人」的公司數量增加兩倍多，自去年十二月以來成長一成三。

另據求職網站亞松納（Adzuna）統計，目前美國國內有七千多個職缺需「製造ＡＩ」的專業知識，而且有近五點九萬則人力廣告指明需具備ＡＩ機器學習相關知識。