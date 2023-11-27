印度煤礦產量 拚翻倍成長

儘管國際社會都在施壓減少使用化石燃料，印度仍尋求重振地底的煤炭採礦活動，希望在未來五年提高相關產量兩倍，以滿足快速成長的能源需求。

英國金融時報（FT）報導，印度煤炭部已制定計畫，要在2028年前提高地底煤礦產量兩倍至1億噸，現在正準備標售新礦坑、加速環境批准流程，並推出促進外資和國內設備製造的獎勵措施。

煤炭部高階官員米納說：「印度正處於高速成長軌道，工業和經濟都在擴張。」「煤炭持續在印度的經濟成長和開發扮演關鍵角色。」印度75%的電力仰賴煤炭。

印度是僅次於中國大陸的全球第二大煤炭生產國，目前95%的煤炭來自從地表開採的露天礦場，在中國大陸和澳洲依然常見的地底坑道採礦，而印度近幾十年已大幅減少，因為成本和風險增加。

但這個全球人口最多、也是成長最快的主要經濟體，正在尋覓新的煤炭來源，以滿足日漸增加的能源需求。

米納曾形容，所需土地小於露天礦場的地底採礦活動，相當「環保」（eco-friendly），「對土地的干擾很小，幾乎沒有土地退化」問題。

非政府組織Health Care Without Harm氣候倡議者納拉揚抨擊指出：「最終你還是在開採化石燃料，你將持續燃燒，持續破壞環境。」

印度2021年簽署協議，逐步減少使用煤炭，但就算新德里當局野心勃勃地要在2030年前提高再生能源容量兩倍，煤炭部估算印度2030年的煤炭需求將增至15億噸，多於去年的約10億噸。

印度政府主張，由於電池儲存等再生能源技術沒有重大進步，印度缺乏能保障人民能源安全的煤炭替代選項，並認為富裕國家應該負起加速停止汙染的責任。

智庫社會與經濟進步中心（CSEP）數據顯示，印度的人均煤炭消費量是美國的一半，許多印度人的電力供應也不穩。