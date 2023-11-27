美今年暴雷雨經損創高

暴雷雨今年對美國的衝擊遠勝以往，迫使企業和保險業者因應過去只有在颶風襲擊時較常見的創紀錄損失。

華爾街日報（WSJ）報導，再保業者Gallagher Re數據顯示，今年來到11月13日為止，這類正式名稱為「強對流風暴」的天候事件，已在美國造成至少556.7億美元的承保損失。過去暴雷雨的承保損失從未超過500億美元。

輝瑞在北卡羅萊納州的藥廠7月遭到龍捲風重創，櫥櫃製造商MasterBrand的喬治亞州工廠、與皮博迪能源懷俄明州的煤礦，也分別在1月與6月遭逢相同命運。

在德州奧斯汀附近地區，9月落下冰雹讓汽車經銷商Penske汽車集團持有的750輛車受損。

這類極端天氣事件已迫使企業採取各種因應策略。去年成為亞馬遜首位首席氣象學家的羅德里奎茲說，極端天氣事件持續增加，許多未曾聘雇氣象學家的企業，如今開始這麼做。

羅德里奎茲在今年3月美國中部大平原遭十幾個龍捲風襲擊的前幾天，協助亞馬遜的營運經理因應，包括讓車輛改道。

這類天氣事件也正在影響保險業，開始避開這類損失，促使想投保的企業陷入困境。

房地產開發商Hillwood風險管理副總裁錢伯斯表示，保險業者強迫企業針對冰雹損害事件接受很高的自負額，「我們沒有什麼拒絕的能力」。

在美國的天氣史上，颶風一直都是最嚴重的災難，帶來巨大的生命和財物損失。儘管暴雷雨來去匆匆，但累積的損失持續增加，Gallagher Re說，這類風暴占今年約三分之二的天災相關承保損失。