歐盟徵港口碳費 七國喊卡

歐盟明年起將對航向歐洲港口的船舶開徵碳排費，促使西班牙和義大利等七個歐洲國家呼籲暫停實施，以免船商避開歐洲航線與港口，重創進出口部門。

歐盟的碳排放交易機制（ETS）明年元旦起將納入船運業，屆時進入歐洲水域的船隻，將須為船舶的碳排量購買碳抵換（carbon offset，又稱碳補償）。

英國金融時報（FT）報導，西班牙、義大利、希臘、葡萄牙、賽普勒斯、克羅埃西亞及馬爾他等七國部長致函歐盟執委會，呼籲能有暫停實施的選項，因此舉環境效益有限，且可能致使船商避開歐洲航線，把生意趕離歐洲港口。

這些部長說，支持這項政策的整體目標，但船商可能找到「漏洞」，把貿易轉向地中海沿岸的非歐盟港口，以規避額外成本，「明年將生效的ETS機制，可能導致碳排放轉到全球其他地方，甚至（船商會）透過避免在歐洲港口停泊，拉長航線，可能增加（溫室氣體）排放量」，可能重創「我們的進出口部門」和港口投資。

根據歐盟在其有限管轄區對船運業課徵碳排費費用的計畫，歐盟近期將要求船東為船舶往返兩座歐盟港口所產生的每噸二氧化碳，購買碳抵換，並為往返歐盟和非歐盟港口船舶所產生的每噸碳排量，購買一半的碳抵換，並在2026年前逐步納入所有碳排放。

歐洲目前的碳抵換費用約每噸80歐元。航運媒體與分析業者Lloyd's List估計，若歐盟每噸二氧化碳的碳價維持在80~90歐元，ETS納入航運業每年可帶進的總稅收超過110億歐元。