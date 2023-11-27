新興股匯市前景 藏隱憂
新興市場本月股匯市表現將是今年來最佳，但前景仍潛藏若干風險，包括聯準會（Fed）轉鷹、多國將選舉、阿根廷新總統和智利公投的不確定性。
MSCI新興市場股票指數11月上漲7.1%，另一項新興市場貨幣指數則揚升2.3%，均為1月以來最大漲幅，背後利多包含市場樂觀預期Fed緊縮循環近尾聲、以及拜習會預示地緣政治緊張緩和。
彭博資訊指出，新興市場未來幾個月卻可能面臨一些風險，多數市場觀察家認為，最大的威脅是Fed展現鷹派立場。交易員已減少對Fed再升息的押注，預期明年底前將降息1個百分點，但若美國通膨維持高檔，到頭來可能是市場一廂情願。
Gama資產管理操盤手德梅洛說，新興市場面臨的主要風險是，美國經濟成長持續強勁，若再加上居高不下的通膨，可能使Fed恢復升息。此外，多國將在明年選舉，其中以可能帶來市場衝擊的台灣受矚目。彭博指出，民進黨勝選被認為可能不利於台灣資產。
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