巴隆：美股耶誕行情 開跑

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
巴隆金融周刊報導，美股似乎擁有能在年底前繼續上漲的實質動能。（路透）
巴隆金融周刊報導，美股似乎擁有能在年底前繼續上漲的實質動能。（路透）

美股三大指數在感恩節假期度過樂觀一周後，投資人仍有理由繼續感恩，因為歷史經驗、及市場預期聯準會（Fed）即將結束緊縮周期等因素，都顯示美股耶誕行情開跑。本周的美歐通膨指標預料都將寫下兩年多來最小升幅，強化美歐央行不會再升息的市場信心。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，美股似乎擁有能在年底前繼續上漲的實質動能，因為歷史數據顯示，自1950年以來，標普500指數從感恩節到跨年夜平均上漲1.7%，且有70%的期間走高。

而且，美股在感恩節前強勁上漲時，到年底的漲勢會更強。標普500指數在今年感恩節前的一個月已飆升8.1%，表現為1999年以來同期最佳。1999年該指數在年底前又繼續漲了3.7%。巴隆周刊認為今年也會如此。

預示美股有望出現耶誕行情的跡象不只技術因素，DataTrek研究公司共同創辦人拉貝指出，另一原因是Fed的緊縮周期即將結束。市場日益認為，Fed上次的7月升息，是這波緊縮行動的最後一次。

拉貝指出，標普500指數在之前幾次（1995、2000、2006年和2018年）升息循環結束後的一年裡，平均上漲17%。 但從Fed在7月升息以來，標普500指數幾乎沒有變動，顯示還有很大的上漲空間。

美國30日將公布10月個人消費支出（PCE）平減指數，預估年升幅將縮小至3.1%，核心PCE年升率估降至3.5%，低於Fed的年底預估值3.7%。歐元區11月消費者物價指數（CPI）預估將年升2.7%，為2021年7月以來最低，可能強化美歐央行已結束這波升息循環的預期。

市場更開始關注Fed降息的前景。歷史經驗顯示：Fed平均會在最後一次升息的九個月後開始降息，以此推估，Fed可能在明年5月1日結束的會議降息。

巴隆也指出，科技股的漲勢還沒結束，有望繼續走高。今年來已漲約36%的那斯達克綜合指數，仍比歷史新高低12%，且漲勢似乎準備擴及小型科技股，因此有理由認為科技股近期會繼續上攻 。

指數 Fed 美股

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