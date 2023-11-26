金價站穩2,000美元
黃金價格上周五（24日）站穩每英兩2,000美元大關，連續第二周上漲，在美元連續第二周走軟的背景下震盪上揚，市場繼續消化聯準會（Fed）將結束升息周期、明年轉為貨幣寬鬆政策的預期。
現貨黃金價格上周五收盤上漲8.57美元，漲幅0.43%，報每英兩2,000.82美元，過去一周來上漲1%。
Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯表示，美元指數一直下滑，原因是近期公布的經濟數據較弱，這應該會使Fed轉向更加鴿派，並可能會在2024年成為黃金的利多因素。較低的利率降低了持有非孳息黃金的機會成本。
美元指數一周來下跌0.5%，報103.40，連續第二周走弱，延續再前一周1.9%的跌幅，因市場對Fed可能在明年5月展開降息的預期不斷增強。 根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易人士普遍預期Fed將在12月維持利率不變，最早在5月降息的可能性約為64%。
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