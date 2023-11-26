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消費者看緊荷包 業者仍保守看購物季

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

儘管數百萬美國民眾在黑色星期五當天湧入商店購物，感恩節連假的買氣暢旺，但由於消費者看緊荷包，坐等更低折扣，有業者預測今年購物季的整體銷售增幅可能會寫五年最低。

梅西百貨執行長傑納特說：「這回開頭不錯，但還很難說。光是黑五買氣熱絡，不代表購物季會有好表現」。消費者債務攀升，鐵路運量減少等跡象顯示，年末假期的整體買氣將遜於過往幾年。

軟體公司Salesforce預測，美國11、12月線上銷售將年增1%，為至少五年來的最低增幅。其他數據公司的展望同樣低迷。Adobe預估，未來兩個月的線上營收將提高4.8%，雖然高於去年，卻低於疫前的13%年均升幅。萬事達卡估計，美國網路和實體零售銷售將年增3.7%，重回疫情前的成長速度。

部分消費者也說，黑五的折扣不夠看，可能會等到有更好折扣時再出手。紐澤西居民法內利說，她從梅西百貨空手而返，她喜歡的品牌只打75折，根本不是黑五特價，只是平時的售價。

Adobe Digital Insights首席分析師潘德亞說，消費者「現在對價格非常敏感」。

萬事達卡經濟研究所的美國首席經濟學家梅爾指出，經過前幾年脫序混亂的消費體驗後，買氣略微縮手也算回到更正常的購物步調，今年的銷售預測代表恢復至更平衡的經濟，失業率維持低檔，也意味消費者仍有花錢能力。

消費者 美國

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