ESG基金納軍工股 惹議

在全球規模最大的ESG（環境、社會與治理）基金類別，投資組合經理人愈來愈安心持有國防軍工資產，反映在地緣政治衝突加劇的大環境下，投資國防工業既有利可圖，也能協助保家衛國。

彭博資訊報導，晨星資料顯示，截至第3季末，共有1,238支宣稱「促進」環境、社會和治理（ESG）目標的基金持有航太與國防股，約比去年3月俄烏戰爭剛爆發時增加25%。這些符合歐盟永續金融規範第八條的基金中，據晨星估計，持有的國防股總值約5兆美元，占總資產比重0.44%。

ESG基金納入國防股引起爭議。英國國會跨黨派ESG小組主席史塔福表示，俄羅斯侵烏暴行說服他相信，國防相關投資促進ESG有道理。北約組織祕書長史托騰柏格上月也呼籲基金提高對武器投資的配置，他認為「捍衛自由沒什麼不道德」。

批評者則質疑，在盡職調查中，要分辨投資資金會被用於防衛或侵略，談何容易。律師事務所Simmons & Simmons全球ESG部門主管席里華德納說：「問題是，如何確定這些投資會投入防禦用途，而不是間接助長侵略行動？」

SDG Impact Japan投資策略長貝斯里克說：「人們投資軍火公司，我沒意見；但不要歸類在ESG或永續投資項目下，因為事實並非如此。這些是用來殺人的產品。」

丹麥退休基金AkademikerPension執行長霍斯特說，他不投資爭議性武器的生產商，只要不逾越這條紅線，投資公司治理良好、報酬率高的國防股，有何不可。該基金持股包括生產Gripen戰鬥機的SAAB AB，以及最近賣海岸飛彈系統給波蘭協助抵禦俄羅斯的Kongsberg Gruppen。