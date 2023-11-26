快訊

金馬60／吳慷仁影帝、林品彤史上最年輕影后！完整得獎名單曝光

金馬60／評審過程意外平和 女配角比帝后還難產！

2024債券年？分析師看好美債

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
目前對2024年市場趨勢的共識預測是：美國經濟將面臨溫和衰退，歷史性的美債跌勢終結。（路透）
目前對2024年市場趨勢的共識預測是：美國經濟將面臨溫和衰退，歷史性的美債跌勢終結。（路透）

去年底投資人和分析師預測2023年市場大勢時，共識看法是：美國面臨經濟衰退，美國公債史上最慘跌勢終結。這兩項預測看來都槓龜了，但用來展望2024年應該大致適用。

金融時報報導，目前對明年趨勢的共識預測仍是：美國面臨衰退，歷史性美債跌勢終結。略有不同的是，經濟會「溫和」衰退，而非「硬著陸」，隨央行連串升息開始刺痛經濟，公債吸引力隨之提升。

押對大趨勢對債市很重要，對其他靠債券價格錨定的資產行情也很重要。一年前，分析師和投資人因誤判2023年走勢，大栽跟頭。歐洲最大資產管理公司Amundi投資長莫提耶說：「去年，我們預見債券凱旋回歸。但話說得有點早。」

結果，「債券年」沒來，債市反而跌得唏哩嘩啦。基準的美國10年期公債殖利率從4月低點3.3%左右猛然躍起，10月下旬升上5%，上回觸及這麼高是在金融海嘯爆發前。債券價格與殖利率走向相反。

殖利率升上5%引來強勁買盤。莫提耶說：「現在我們比以往更確信，優質債券可重新納入投資組合。」他預期，到2024年底，10年期美債殖利率將降到3.7%。

瑞銀財富管理建議客戶考慮「鎖住」位於相對高檔的殖利率，理由是明年經濟可能減緩，年底前聯準會（Fed）可能已數度降利率。

固定收益策略師法科妮歐認為，明年成長減速的影響，將凌駕新債大量發行的衝擊。

不過，來年可能延續震盪走勢。美債殖利率從今年9月的4%跳上5%，隨後大幅回落，短短六周兜了一圈。PGIM固定收益投資長彼德斯認為，殖利率短期內暴起暴落會嚇跑買家，因為顯示美債漲過頭，反映不切實際的想法─Fed停止升息，明年猛烈降息。

美銀（BofA）意見調查顯示，投資人做多美債的押注是20年來第三高，料定明年殖利率走低的基金經理人占比更創新高，達61%。市場氣氛如此亢奮，投資人宜三思。

殖利率 美國公債

延伸閱讀

2024終於是「債券年」？分析師：美債展望吉帶凶

為何年初許多人搶進債券？ 入門先從ETF開始…必知的「三風險」

開發金（2883）被00878剔除成分股…反而是進場好時機？ 專家：今年獲利不錯

停止升息…美債ETF開始走升！ 專家：00687B、00761B、00725B、00726B有收益平準金

相關新聞

美股蓄勢衝 拚漲到年終

美股上周五（24日）在感恩節假期縮短交易時段變動不大，穩住連四周漲勢，讓投資人更有信心這股漲勢能延續到年終。

2024債券年？分析師看好美債

去年底投資人和分析師預測2023年市場大勢時，共識看法是：美國面臨經濟衰退，美國公債史上最慘跌勢終結。這兩項預測看來都槓...

輝達財報帶動 AI ETF資金逆勢回流

路透報導，一檔追蹤人工智慧（AI）類股的ETF最近看到資金回籠，逆轉資金連續六周淨流出的頹勢，背景是AI龍頭指標輝達（N...

美感恩節網購額創新高

美國感恩節（23日）網購額創新高，超過55億美元，比去年同期增加5.5%；預估感恩節隔天的「黑色星期五」網購額將達96億...

日擬修改觀光客免稅制

日本政府正考慮修改提供給外國遊客的免稅購買制度，以防止制度遭濫用，未來可能和一般國家做法一樣，旅客購買時一律採含稅價，即...

ESG基金納軍工股 惹議

在全球規模最大的ESG（環境、社會與治理）基金類別，投資組合經理人愈來愈安心持有國防軍工資產，反映在地緣政治衝突加劇的大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。