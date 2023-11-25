投資人以今年最快速度大賣美元 押美國利率已觸頂

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元本月湧現賣壓。 路透
美元本月湧現賣壓。 路透

投資人正以一年來最快的速度在賣掉美元，因為提高了對美國聯準會（Fed）已經完成激進升息的押注，而且認為明年Fed將會多次降息。

英國金融時報（FT）報導，資產經理人這個月正朝著賣掉他們1.6%的未平倉美元部分的軌道前進，根據資產管理公司State Street的資料，這是自去年11月以來最大單月流出。資產經理人在本月3日美國的就業數據不如預期之後，就開始每天大量拋售美元。

分析師警告，資產經理人出脫美元，可能只是投資人更長期降低美國資產曝險趨勢的開端而已。

State Street宏觀策略主管Michael Metcalfe說：「過去兩周的資金流動，表明對於美元需求市場正快速重新思考中。」投資人在想，如果聯準會真的降息，就沒有必要持有那麼多美元。

紐約梅隆銀行外匯策略師Geoff Yu也表示，過去20天當中，銀行託管客戶「以今年以來最快速度，賣出美元」，然後偏好改買日圓、加幣和一些拉丁美洲貨幣。

State Street追蹤資料顯示，本月這波對美元的脫手速度之快，在過去20年間只有六次。最近一波發生在去年11月，當時衡量美元兌六個主要貨幣匯價的美元指數一路走弱，到今年1月底時，跌了約10%。

Metcalfe表示，儘管最近資產經理人大賣美元，但他們還是認為美元表現超過其他貨幣，這代表美元還有空間再下跌。紐約梅隆的Yu預期，日圓會因美元走弱而維持強勢，加上日本央在未來幾個月被市場廣泛認定會因通膨問題，放棄負利率政策，他說，「沒什麼道理看空日圓」，以後日本央行每次利率會議，應該都會振奮市場。

資產 美國 投資人

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