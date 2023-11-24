與大陸過從甚密？中東大型主權基金傳遭美加緊審查

消息人士透露，中東主權財富基金在美國的交易案，正受到拜登政府更嚴格的審查，因華府認為，這些中東實體與中國大陸過從甚密。

彭博資訊報導，美國外國投資委員會（CFIUS）據悉正在評估今年來幾樁規模數十億美元的交易，因為擔憂這些交易可能引發美國國安風險，正在評估的逾六樁併購交易中，交易參與者包含阿布達比投資局、穆巴達拉投資公司，以及沙國公共投資基金（PIF）等中東大型主權基金。

美國仍是中東大型主權基金的首選投資地點，但中國大陸也成為另一個吸引力日增的投資目的地。追蹤全球主權財富基金的研調業者Global SWF發現，中東財富基金在中國大陸的併購案和投資價值，從去年的約1億美元，到今年暴增至23億美元。

消息人士認為，美國官員近幾個月益發擔心，阿聯取得的關鍵技術、基礎建設及數據，最終可能落入北京之手，還說美方對阿布達比的關注度特別高，因為攸關國安、外交政策及國際投資的決定，都是阿布達比幾位王室成員說了算。

消息人士還說，CFIUS已要求取得幾家中東財富基金的內部資料，以緩和美國的疑慮，但這些中東實體並不願意向美方完全開放所有紀錄。