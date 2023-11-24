與大陸過從甚密？中東大型主權基金傳遭美加緊審查

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
彭博引述消息人士報導，中東幾大財富基金在美國的交易，正受到拜登政府更嚴格的審查，原因是華府認為這些基金與中國大陸過從甚密。路透
彭博引述消息人士報導，中東幾大財富基金在美國的交易，正受到拜登政府更嚴格的審查，原因是華府認為這些基金與中國大陸過從甚密。路透

消息人士透露，中東主權財富基金在美國的交易案，正受到拜登政府更嚴格的審查，因華府認為，這些中東實體與中國大陸過從甚密。

彭博資訊報導，美國外國投資委員會（CFIUS）據悉正在評估今年來幾樁規模數十億美元的交易，因為擔憂這些交易可能引發美國國安風險，正在評估的逾六樁併購交易中，交易參與者包含阿布達比投資局、穆巴達拉投資公司，以及沙國公共投資基金（PIF）等中東大型主權基金。

美國仍是中東大型主權基金的首選投資地點，但中國大陸也成為另一個吸引力日增的投資目的地。追蹤全球主權財富基金的研調業者Global SWF發現，中東財富基金在中國大陸的併購案和投資價值，從去年的約1億美元，到今年暴增至23億美元。

消息人士認為，美國官員近幾個月益發擔心，阿聯取得的關鍵技術、基礎建設及數據，最終可能落入北京之手，還說美方對阿布達比的關注度特別高，因為攸關國安、外交政策及國際投資的決定，都是阿布達比幾位王室成員說了算。

消息人士還說，CFIUS已要求取得幾家中東財富基金的內部資料，以緩和美國的疑慮，但這些中東實體並不願意向美方完全開放所有紀錄。

中東 美國 財富

延伸閱讀

不受罷工影響 美國新車價格開始鬆動

陸兒童白肺…我疾管署將加強監測 羅一鈞：別自行買藥吃

大陸呼吸道疫情嚴峻 羅一鈞憂心引發民眾擔憂

給我變！「獸甲駭客」入侵美國核子研究中心 目的竟是要機構創造真實貓娘？

相關新聞

不聽媽媽的話 歐洲央行總裁曝兒子加密貨幣投資幾乎全賠光

有個當歐洲央行（ECB）總裁的媽媽，未必保證投資不會失利。拉加德24日透露，她兒子在加密資產上的投資「幾乎全數」賠光。...

日本物價漲好多又好久！政府還是不升息 原因很尷尬

日本最新物價統計出爐，10月核心物價上漲2.9％，略低於經濟學家預估的3％，但仍高於日本央行自設目標2％，因應整體通膨加...

美股早盤／輝達傳延後發表銷陸晶片 股價挫跌近0.8％、那指跌近0.2％

美股今（24）日適逢感恩節次日，只交易半天，三大指數早盤漲跌互見；輝達把專為中國市場設計的人工智慧（AI）晶片，延後至明...

虧錢殺出持股…股神巴菲特旗下公司撤出印度Paytm 出清2.5％股權

彭博資訊報導，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司24日已透過一筆大宗交易，出清在印度數位支付服務商Paytm持有的2.5%股...

亞洲匯市疲軟…泰銖、韓元墊底 Fed是否暫緩升息不確定性升高

亞洲匯市24日表現不佳，其中以泰銖與韓元跌幅最大。美國聯準會（Fed）是否暫緩升息之不確定性持續升高，抑制了風險偏好。

四大跡象顯示 美元已觸頂

愈來愈多證據顯示，長期走強的美元已開始失去動力，這個全球準備貨幣可能已在2023年9月底觸頂，趨勢逆轉的初期跡象可能會在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。