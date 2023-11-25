日通膨加速 貨幣政策兩難

日本總務省昨公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）為年增百分之二點九，增幅高於日銀（央行）設定的百分之二的目標，且高於九月的百分之二點八，顯示日本重要的通膨指標，創四個月來首次加速上揚，且連續十九個月高於日本央行設定的目標。

專家認為，這與日本央行認為通膨將減速的觀點背道而馳，可能強化日本央行讓貨幣政策正常化的預期。

外電報導指出，生活成本上升已對消費者支出產生影響，也是促成日本上季經濟萎縮的原因之一，如今的通膨數據，顯示貨幣政策正常化存在風險，將使日銀總裁植田和男決定是否應該調整政策行動時，陷入兩難。

日本政府二十四日表示，若不計波動性大的鮮食成本，日本核心ＣＰＩ年增率從八月的百分之三點一減緩至九月的百分之二點八，此為二○二二年八月以來首次低於百分之三，但十月又再度回升，達到百分之二點九。至於鮮食與燃料都不計入的核心再核心ＣＰＩ，在十月更是上漲百分之四，連續第七個月都在百分之四以上，顯示通膨壓力持續存在。

日銀總裁植田和男顯然面臨持續的通膨壓力，但植田和男一再表示進口價格下滑，將在短期內使通膨降溫。日銀則堅稱，成本壓力主要由全球大宗商品價格上漲和日圓疲軟所推動，並不是國內強勁需求、薪資成長帶動物價持續上漲。

ＳＭＢＣ日興證券（SMBC Nikko Securities）首席市場經濟學家丸山義正（Yoshimasa Maruyama）表示，日銀預計最快明年四月結束負利率並取消殖利率曲線控制（ＹＣＣ），到時候剛好是傳統「春鬥」薪資談判結束，將看到企業間持續採取行動轉嫁成本。

許多分析師認為，隨著日銀讓十年期殖利率目標變得更靈活，日本公債殖利率逼近百分之一，ＹＣＣ政策「已經過時」。日本央行計畫在十二月十九日公布最新政策利率的決議，同時，這也是日本央行今年最後一次利率例會。

由於通膨壓力比預期更加頑強，愈來愈多人猜測日銀可能很快就不得不放棄負利率政策和殖利率曲線控制。雖日銀否認這類猜測，強調目前由全球成本推動的通膨不可持續，需要健康的薪資成長，才能以穩定、可持續的方式刺激內需和物價。但日本首相岸田文雄的支持率已降至兩年低點，部分原因與通膨有關。

岸田文雄在本月稍早公布了規模逾十七兆日圓（一千一百五十億美元）的經濟方案，包含將補貼計畫擴大至涵蓋能源價格直到明年四月，並決定以退稅和發放現金的方式，支援一般家庭應付上漲的物價。

摩根大通證券日本公司的首席股票策略師西原理惠（Rie Nishihara）曾提出報告預期，隨著日本進一步從通縮轉向通膨，已突破三十年高點的日經二二五指數今年底或明年中可能上漲到三萬五千至三萬六千點。