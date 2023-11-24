感恩節行情來了！ 比特幣漲破37,000美元 年底前有望繼續上攻

比特幣和24日走高，漲破37,000美元，延續2020年來的「感恩節行情」，而且歷史經驗顯示，可望繼續再漲。

彭博資訊報價顯示，比特幣24日上漲0.4%至37,419美元，終結本周稍早幣安（Binance）與執行長趙長鵬對美國違反反洗錢指控認罪引發的跌勢。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，比特幣仍大致維持住10月初以來的漲幅，道瓊市場數據公司資料顯示，比特幣過去一個月上漲了將近17%，表現是締造2020年來同期最佳。2020年秋季比特幣正處於多頭市場的早期階段，當前漲幅的驅力則主要是美國當局近期有望批准第一檔現貨比特幣指數型基金（ETF）的樂觀情緒。

若過去歷史、以及2020年的經驗可為殷鑑，加密貨幣多頭未來幾周可望繼續歡欣鼓舞。2010年來，比特幣從感恩節隔天的黑色星期五、一直到隔年元旦，平均上漲17%，2020年比特幣從感恩節到年底甚至進一步衝高69%，成為值得加密貨幣多頭感恩的發展。