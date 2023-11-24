馬斯克大罵「瘋了」瑞典郵政不寄車牌特斯拉新車上不了路

瑞典一場愈演愈烈的勞資糾紛，隨著罷工蔓延到七家維修特斯拉車輛的工廠，已經影響到電動車大廠特斯拉在當地的營運，特斯拉執行長馬斯克痛批這場罷工是「發瘋了」。

碼頭工人、垃圾清理工、電工、郵政人員，現在都拒絕進行任何與特斯拉有關的工作，因為他們所屬的職業團體加入支持當地產業工會IF Metall的罷工行動。IF Metall自10月27日以來就一直發動罷工，目前已經有九個工會參與阻撓特斯拉的營運。

彭博資訊指出，瑞典的工會組織享有法律賦予的廣泛權利，可以代表同儕採取行動。這種工會逕自代表同儕的舉動，在其他多個歐洲國家則是受到嚴格監管或被直接禁止。

多個工會的罷工抗爭當中，郵政工人的罷工特別激怒馬斯克，因為這代表了瑞典交通局發出的新車牌，將沒辦法寄送給特斯拉的新車，而當地法律規定，車牌遞送不能採取郵寄以外的其他方式。也就是，特斯拉新車因而不能在瑞典上路。

馬斯克了解到情況居然是如此之後，氣得在自己旗下的社交媒體平台X上，做出「這真是瘋了」（This is insane.）的評語。

彭博說，馬斯克的介入和跳出來批評，凸顯出爭端正在深化。

瑞典工會團體對特斯拉的抗爭，起源於特斯拉拒絕在瑞典簽署薪資團體協約。由於瑞典未對基本工資立法，員工薪資因而大約90%都以工會和雇主所簽的團體協約來保護。IF Metall強調，薪資團協是瑞典模式的支柱，並表示過去五年來一直在努力與特斯拉談判。工會認為特斯拉的工資低於瑞典行業平均水準，希望爭取獲得更好的退休金和保險保障。

彭博報導，在瑞典特斯拉維修廠罷工即將進入第五周之際，勞資談判依然沒有進展。勞資雙方的首席調解人周二告訴瑞典商業日報Dagens Industri，特斯拉在瑞典的子公司與工會簽署任何協議的回旋餘地為零，據說這是馬斯克直接下達的命令。