印尼央行按兵不動 將利率維持在6%不變

印尼央行23日表示，雖然近期印尼盾匯率波動不斷，目前的利率水準已足以抑制國內通膨，於是決議按兵不動。此一結果一如外界所預測。

繼10月意外升息後，印尼央行將基準利率（7天期附賣回利率）維持在6%，這與絕大多數路透訪調經濟學家的預測相同。而印尼另外兩項政策利率亦維持不變。

印尼央行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）表示，這項決定與政府欲維持印尼盾的穩定、並減緩輸入性通膨的目標，並不衝突。

印尼央行一直在維持經濟成長和確保印尼盾匯率穩定，這兩者之間尋找平衡，因印尼盾承壓可能影響該國通膨。

瓦瑞耀表示，印尼央行預期今、明兩年的通膨率將維持在該央行設定的目標範圍內，但正密切關注潛在風險，例如全球能源價格和國內食品價格上漲，以及印尼盾的匯率。

印尼10月通膨率較去年同期增加2.56%，增幅較前月小幅上升，但仍落在印尼央行今年通膨目標2-4%之內。印尼央行將2024年的目標通膨率設在1.5-3.5%之間。