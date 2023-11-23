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IEA：暖化控制想達標 石油、天然氣投資2030年前應減半

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際能源署（IEA）的報告指出，油氣投資規模應在2030年前減半，才能達成氣候目標。路透
國際能源署（IEA）的報告指出，油氣投資規模應在2030年前減半，才能達成氣候目標。路透

國際能源署（IEA）23日發布報告指出，如果要達成把全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度的目標，目前全球石油和天然氣行業每年8,000億美元的投資規模，到2030年時可能必須減半。

IEA的指出，到2030年時，石油與天然氣產業須減少溫室氣體排放量60%，才能符合巴黎氣候協議的目標，也就是全球氣溫升幅要限制在比工業化前水準高攝氏1.5度之內。

報告認為，若要實現氣候目標，就不需要再開展前置時間較長的石油和天然氣新計畫項目，且要關閉一些現有開發案。

IEA預估，全球石油和天然氣需求在2030年達到高峰，若各國政府兌現對國家能源和氣候的承諾，到2050年，油氣需求將較目前的水準下降45%。

今年的氣溫將是全球12.5萬年來最熱的一年，人們擔心最早可能在2020年代這個十年裡，氣溫升幅就會突破攝氏1.5度的門檻，帶來更多且更致命的氣候災難。

IEA表示，全球石油和天然氣業溫室氣體排放量最高的國家，擁有「巨大的改善潛力」。這些國家正面臨自己產品助長氣候危機的抉擇。

IEA署長畢羅強調：「隨著世界遭受日益惡化的氣候危機衝擊，若再一如既往繼續下去，對社會和環境都是不負責任的。」

門檻 巴黎

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