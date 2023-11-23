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教會使用AI 逾半美國基督徒不看好

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
多數基督徒人認為教會不應該使用人工智慧。(Photo by Grace Lutheran Church on Flickr used under Creative Commons license)
多數基督徒人認為教會不應該使用人工智慧。(Photo by Grace Lutheran Church on Flickr used under Creative Commons license)

基督徒對於人工智慧(AI)沒信心。最新美國調查發現，超過一半的基督徒並不樂見教會使用時下熱門的AI技術在講道上。近期GPT-4等AI模型的能力下滑，也受到外界注意。

基督徒認教會與AI應區隔

據《浸信會信息報》報導，巴納集團與基督教科技服務平台Gloo訪問1,500位美國民眾後發現，51%的基督徒認為教會與AI不應該有交集，52%的基督徒表示對於若教會使用AI將會感到失望。

目前外界期待AI能協助牧師預備講道內容或是加快翻譯希臘文與希伯來文的速度，但只有22%的基督徒認為AI對教會有益，6%的人對此看法非常認同。Gloo代表彼林斯說，「使用AI技術時，我們必須維持道德責任，不能只是為了自我的樂趣或讓世界更進步，而是真正追求上帝希望人類如何使用這類技術。」

盼AI帶出貢獻

調查也發現，28%的基督徒仍寄望AI能為世界帶來正面發展，27%的基督徒表示不知道教會是否該使用AI，19%的基督徒熱愛AI，17%的人不懂什麼是AI。AiForChurchLeaders.com創辦人肯尼強說，「有人擔心AI將會統治世界，但如果我們退後一步想，AI還是有許多優點，因為科技是用來服務人類的。」

據《商業內幕》報導，稍早部分OpenAI GPT-4的用戶在網路上抱怨其效能降低，甚至乾脆用「更偷懶」與「更笨」來形容GPT-4，推特與OpenAI開發人員論壇上，到處充滿用戶失望的心情，最為人詬病的包括邏輯變薄弱、回答錯誤增加、無法遵守指示、忘記在基本軟體程式碼中加入括號以及只能記住最近的提示等。

GPT4令人失望

一位用戶說，「目前的GPT4令人失望，這種感覺就像開著一部法拉利一個月後，突然變成開著一輛破舊的老皮卡。」Roblox產品主管彼得楊則表示，GPT-4產出結果速度較快，但是品質變糟了。

對此，許多專家認為OpenAI目前應該是在打造許多更小型的GPT-4模型，效果類似原本大型模型，但是運作成本較低。客製化大型語言模型新創公司Lamini執行長周夏倫表示，「近期GPT-4運作品質下降應該就是與推出這種訓練有關。」

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