快訊

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

藍白合在東台灣像政治泡沫 柯文哲空軍難越中央山脈？

投資這檔公司債很快賺進15%？德政府收購電網案恐延遲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
德國政府洽購荷蘭國營電網商TenneT在德國境內的電網事業，已經談判近一年。 路透
德國政府洽購荷蘭國營電網商TenneT在德國境內的電網事業，已經談判近一年。 路透

彭博資訊引述知情人士報導，高盛（Goldman Sachs）最近幾周向避險基金推銷一檔債券，表示報酬率可能會在歐洲最前段班。主要是押注德國政府將能夠取得該國最大電網的控制權，交易價值估在220億歐元（240億美元）以上。

德國政府大約一年前開始與荷蘭政府協商購買荷蘭國營電網營運商TenneT，位於德國的電網事業，交易協議的主要條文已經大致談妥。

高盛致力銷售的債券，正是由Tennet控股公司所發行公司債，該債券近一年交易報價多在80區間的中段。消息人士對彭博說，高盛向避險基金推銷時畫了一個可能會快速獲利的大餅，提到根據TenneT債券的記錄文件，一旦交易談成，債券可能得以100贖回。

高盛本月在一份銷售交易報告中寫道：「一旦交易宣布成交，TenneT債券組合就會成為歐洲地區報酬率最高的情況之一。」報告指出，多檔TenneT債券有「發行者替換」的措辭，代表可能出現控制權轉換的情況，然後以100%面額向債券持有人買回。

彭博向高盛查證時，高盛拒絕評論。

不過知情人士提醒，雖然德、荷兩國政府先前已原則同意這宗電網事業交易，但最近因為德國政府的預算危機加深，愈來愈令人擔心這筆交易何時可以正式成立。

荷蘭周三舉行選舉之後，已確定結束目前的看守政府。德國政府官員因為憲法法庭一項裁定，正焦頭爛額處理法庭對於在特別預算中動用數千億歐元的質疑。知情人士說，兩造目前的狀況都有變動，今年看來不太可能把此案談成。

德國財政部周一實際上就凍結了今年新的授權開支，以便明瞭法庭判決的長期影響。德國財政部強調，現有的債務仍會依約償債，新的開銷只有例外情況才會放行。

德國 荷蘭 報酬率

延伸閱讀

00933B這檔月配息ETF什麼時候會配息？ 他分析：「這時」預計一張能拿到253元

櫃買永續債 發行金額創高

明年債市 三大投信按讚

德國補貼台積電（2330）承諾跳票 網卻樂觀其成：利多續噴

相關新聞

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

路透獨家報導，嶄新人工智慧突破「Q*」恐怕是生成式人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）先前遭無預...

投資這檔公司債很快賺進15%？德政府收購電網案恐延遲

彭博資訊引述知情人士報導，高盛（Goldman Sachs）最近幾周向避險基金推銷一檔債券，表示報酬率可能會在歐洲最前段...

越南也陷房市危機？建商償債能力惡化 現金降至五年低點

一家由穆迪（Moody's）共同擁有的信評機構發表報告說，越南上市房地產建商面臨償還龐大債務的壓力愈來愈高，此時建商的獲...

馬斯克X發言 更多企業撤廣告 特斯拉也有投資人喊究責

億萬富豪馬斯克上周在前身是推特的社群媒體X，公開聲援一則反猶太貼文說出「事實真相」，引發軒然大波；在他擔任執行長的電動車...

美國感恩節美股休市 黑五非國定假日但提前收盤

周四是美國感恩節，是美國1870年以來即認定的聯邦假日，接下來就是購物節黑色星期五。

OPEC+為減產鬧內鬨？傳沙烏地擺不平非洲產油國

國際油價周三盤中一度重挫5%，原因是石油輸出國組織與盟國（OPEC+）宣布將原定26日（本周日）舉行的2024年產量會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。