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越南也陷房市危機？建商償債能力惡化 現金降至五年低點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
越南的房地產行業近幾個月來已見到建商未按時支付利息的情況，令人憂心潛藏房市危機。路透
越南的房地產行業近幾個月來已見到建商未按時支付利息的情況，令人憂心潛藏房市危機。路透

一家由穆迪（Moody's）共同擁有的信評機構發表報告說，越南上市房地產建商面臨償還龐大債務的壓力愈來愈高，此時建商的獲利銳減、現金準備也降至逾五年來最低水準。

路透報導，越南的房地產行業近幾個月來已見到建商未按時支付利息的情況，值此之際，信用環境緊縮且高檔房地產供應過剩。這種情況和鄰國中國大陸面臨的麻煩相似，但在大陸，問題更嚴重。

越南投資者服務與信用評級機構（VIS Rating）22日發表報告指出：「大型上市開發業者的償債能力繼續惡化。」該公司未宣布任何信評升降。

越南的上市房地產開發商今年與明年面臨一年約114兆印尼盾（47億美元）的債券償付，規模相當於越南國內生產毛額（GDP）的逾1%。其中一些建商名列胡志明證交所市值最大企業的行列，包括第二大房地產開發商清仁集團（No Va Land），該公司已陷入困境，在未按時償付後，近幾個月來持續與債券持有人討論債務重組的可能性。

VIS Rating表示，上市建商債務率在今年頭九個月惡化，是因為營收轉疲，且現金降至逾過去五年來最低。不過這家信評機構指出，融資管道已有改善，主要拜銀行展延新信貸所賜。

在9月，亞洲開發銀行（ADB）警告說，房地產行業的危機可能會外溢至銀行業。

VIS Rating表示，新屋供應量低與購屋者意願回升速度緩慢，將繼續抑制2024年上半年的建商銷售，但建商的表現可望從明年下半年起逐步好轉。

房地產 越南 債務

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