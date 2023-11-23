馬斯克X發言 更多企業撤廣告 特斯拉也有投資人喊究責

億萬富豪馬斯克上周在前身是推特的社群媒體X，公開聲援一則反猶太貼文說出「事實真相」，引發軒然大波；在他擔任執行長的電動車大廠特斯拉（Tesla），投資人要求董事會究責，確保馬斯克的行為不會損害特斯拉利益。

華爾街日報報導，紐約市公共退休基金受託人兼投資顧問、同時也是紐約市主計長的Brad Lander，周一致函特斯拉董事會主席Robyn Denholm，敦促她與其他董事追究馬斯克近來行為的責任。他描述馬斯克的評論「令人憎惡」：「對於他在X上的仇恨言論恐對特斯拉產生的聲譽和財務產生重大負面影響，我們深感關切」。截至9月，紐約市公共退休基金握有大約9.46億美元的特斯拉股份。

其他持股較少的股東上周也紛紛公開批判馬斯克貼文。例如持有29.6萬美元特斯拉股票的Nia Impact Capital上周發聲明，對馬斯克的貼文表達「震驚」，呼籲董事會處理其所描述的違反特斯拉商業道德準則的問題。另一位特斯拉的長期金主Ross Gerber在X貼文表示，計劃明年以Rivian電動車取代他的特斯拉Model Y。

投資人施壓加劇特斯拉已經面臨的挑戰，包括更高的利率、市場需求降溫，以及電動車領域日益激烈的競爭。

另外，根據美國有線電視新聞網（CNN），至少有10多家大品牌停止在X平台的廣告支出，如福斯體育、Ubisoft、Axios、TechCrunch，以及美國話題名媛派瑞絲希爾頓的11:11媒體等，加入了上周已先發出異議的蘋果、IBM、迪士尼和歐盟委員會等幾家大型廣告主行列。廣告商持續退出標誌X危機加深。

X的反應是狀告左翼組織Media Matters for America，聲稱它試圖趕走X的廣告商。這個媒體監督團體組織報導X在反猶太內容附近刊登廣告。