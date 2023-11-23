奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

路透獨家報導，嶄新人工智慧突破「Q*」恐怕是生成式人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）先前遭無預警解職的導火線。

兩名知情人士向路透透露，奧特曼17日遭突襲式解職前，部分研究員致信董事會警告，奧特曼在一項人工智慧技術上取得進展，能力之強大恐怕威脅全人類。

根據其中一名知情人士，科技長穆拉提（Mira Murati）22日向員工透露，致使董事會開除奧特曼的原因是一項名為「Q*」（讀為「Q-Star」）的人工智慧技術突破。

奧特曼在Q*研發上取得進展，部分內部人士視為公司在超智慧（superintelligence）上的突破，又稱「通用人工智慧（AGI），OpenAI將通用人工智慧定義為超越人類智慧的人工智慧系統。

不願具名的消息人士透露，Q*可根據大量計算資源解決特定數學問題，儘管只有小學生程度已經相當出色，因此研發人員相當看好Q*前景。

對此OpenAI拒絕評論。

從奧特曼17日突然被解職、商議重返期間傳出另起爐灶、再到加入微軟，連續5日來的科技界風波最終以回鍋老東家塵埃落定。