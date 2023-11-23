聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類
路透獨家報導，嶄新人工智慧突破「Q*」恐怕是生成式人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）先前遭無預警解職的導火線。
兩名知情人士向路透透露，奧特曼17日遭突襲式解職前，部分研究員致信董事會警告，奧特曼在一項人工智慧技術上取得進展，能力之強大恐怕威脅全人類。
根據其中一名知情人士，科技長穆拉提（Mira Murati）22日向員工透露，致使董事會開除奧特曼的原因是一項名為「Q*」（讀為「Q-Star」）的人工智慧技術突破。
奧特曼在Q*研發上取得進展，部分內部人士視為公司在超智慧（superintelligence）上的突破，又稱「通用人工智慧（AGI），OpenAI將通用人工智慧定義為超越人類智慧的人工智慧系統。
不願具名的消息人士透露，Q*可根據大量計算資源解決特定數學問題，儘管只有小學生程度已經相當出色，因此研發人員相當看好Q*前景。
對此OpenAI拒絕評論。
從奧特曼17日突然被解職、商議重返期間傳出另起爐灶、再到加入微軟，連續5日來的科技界風波最終以回鍋老東家塵埃落定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言