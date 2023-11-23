油價嚇崩5%後收跌1% 因OPEC+延後開會 金價沒守穩2,000美元

國際油價周三（22日）震盪下跌近1%，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外延後產量會議，削弱市場對該產油組織將緊縮供應的預期，導致油價盤中一度重挫5%左右；金價周三收低，沒能守穩2,000美元大關，原因是美元從低點反彈，美國公債殖利率跌幅收斂。

油價重挫5%後跌幅收斂至1%以內

布蘭特原油1月期貨下跌0.78美元，跌幅0.95%，至每桶81.67美元，盤中一度大跌近5%，至78.41美元的低點；西德州原油1月期貨收低0.67美元，跌幅0.86%，報每桶77.10美元，盤中一度重挫逾5%，至73.79美元的低點。

OPEC+在一份聲明中說，將把原定於周日（11月26日）舉行的會議延後到11月30日，這一意外情況導致油價盤中價格大幅走低，反映澆熄市場對OPEC+將擴大石油減產的預期。

OPEC+消息人士表示，在有關一些成員國目前的產量水準和可能的減產問題出現分歧後，OPEC+延後了政策會議，而消息傳出OPEC+內的分歧是與非洲國家有關後，油價跌幅收斂。非洲國家是該集團中較小的產油國，而不是主要的石油出口國。

一些交易商還指出，美國感恩節假期前流動性較低。

根據分析師和OPEC+消息人士的說法，包括主要產油國沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他盟國以及石油輸出國組織成員國在內的OPEC+會議原本預期將考慮進一步修改石油供應協議。根據該協議，供應限制將持續到2024年。

BOK Financial公司負責交易的高級副總裁Dennis Kissler說，OPEC+延後會議激發了人們對未來幾個月產油國可能會增加產量的擔憂。

他說，美國原油庫存增加也壓迫油價在周三上午走低。美國能源資訊局（EIA）表示，由於進口量增加，上周美國原油庫存增加了870萬桶。

金價跌破2,000美元

現貨黃金22日收盤下跌0.4%，報每英兩1,991.16美元，是11月10日以來的最大單日跌幅。美國黃金期貨收低0.4%，結算價報1,991.30美元。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：「美元指數上升，這限制了黃金的一些買盤」，他說，相互衝突的市場力道正在造就一種穩定的假期式交投。

美元指數上揚0.3%，美債殖利率跌幅收斂，此前強勁的美國首次申請失業金數據，讓期望聯準會降息的市場感到緊張。

現貨白銀下跌0.4%，至每英兩23.66美元。白金下跌1.2%，至923美元；鈀金跌2%，至1,056.91美元，都創11月10日以來最大單日跌幅。