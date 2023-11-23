美股臨感恩節收漲 受美債殖利率連跌五日激勵 Nvidia跌

美國股市周三在感恩節假期前清淡交投中走高，美國公債殖利率上漲，投資人仍樂觀認為聯準會（Fed）完成升息，且經濟仍展現韌性。

道瓊工業指數上漲184.74點，漲幅0.5%，收在35,273.03點；標普500指數上漲18.43點，漲幅0.4%，收在4,556.62點；那斯達克綜合指數上漲65.88點，漲幅0.5%，收在14,265.86點。

美國10年期公債殖利率周三收在4.415%，連續五個交易日下跌。

密西根大學公布的消費者調查終值，美國消費者對未來一年通膨率的預期為4.5%，高於4.4%的初值。消費者預計未來5-10年通膨率為3.2%。

其他經濟消息方面，美國上周首次申領失業救濟人數創下6月以來最大降幅，表明在勞動市場逐漸降溫的情況下，雇主仍在儘量留住員工。美國10月耐久財訂單降幅超過預期，因商用飛機訂單下降，同時企業設備需求減弱。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「對於依賴數據的Fed來說不是好消息，他們不希望看到消費者通膨預期脫錨。」不過她也說，「儘管對經濟和消費者支出有疑慮，但市場的信號是，在這個可能對市場最有利的季節裡，這波行情具有可持續性」。

她表示，美股通常在感恩節假期前上漲，而且在年底前走高。美國股市周四將因感恩節休市。

大型科技股是推升標普500指數的主力之一。通信服務以0.9%漲幅居前。除能源股下跌0.1%外，標普500指數各大類股全都上漲。

11月迄今，標普500指數已累計上漲8.7%，可望創出2022年7月以來的最大單月漲幅。標普2023年迄今上漲19%。

亞馬遜（Amazon）在黑色星期五和網路星期一促銷之前上漲2%。微軟上漲1.3%，再創歷史新高，有消息說奧特爾將重掌OpenAI。

輝達（Nvidia）下跌2.5%，Nvidia預估第4季整體營收高於市場預測，但警告美國出口限制可能導致在中國大陸的銷售急劇下降。不過，受到輝達業績展望激勵，其他半導體股大多上漲，費城半導體指數漲0.3%，台積電ADR漲0.2%。

迪爾公司(Deere)股價下跌3.1%，此前這家農業機具製造商預測拖拉機、莊稼收割機和其他機械的獲利和營收將下降。