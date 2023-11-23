幣安認洗錢罰1358億 趙長鵬請辭換取公司繼續營運

全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）及其共同創辦人趙長鵬，廿一日在美國西雅圖聯邦法院就違反銀行保密法及洗錢等罪名認罪，幣安將支付四十三億美元（約台幣一三五八億元）罰款，是美國史上最高額的企業和解罰款之一；身兼執行長的趙長鵬個人支付五千萬美元（約台幣十五點八億元）罰款並請辭，作為幣安與當局和解的條件，讓幣安繼續營運，由幣安全球區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）接執行長。

幣安遭控三項罪名，包括洗錢、經營未經許可的匯款業務，且違反美國制裁令。趙長鵬面臨最高十年徒刑，但預料不會被判超過十八個月，因認罪協議讓他免於重刑；司法部尚未決定對趙長鵬的求刑時間。

美財政部指出，幣安違法事項包括未能阻止與回報恐怖組織的可疑交易，對象包括巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯的軍事分支「卡桑旅」、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，以及伊拉克與敘利亞的恐怖組織「伊斯蘭國」。幣安承認允許平台上與哈瑪斯和其他恐怖組織交易。

法院文件顯示，幣安還允許伊朗、古巴、敘利亞等遭受美國制裁國家的客戶交易，平台上的美國和伊朗客戶交易至少一百一十萬筆，價值超過八億九千八百萬美元。

幣安這項和解協議與司法部、財政部和商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）達成，讓這起纏訟數年的刑案調查落幕；和解協議指出，幣安「部分配合」調查，罰款已打八折。

司法部長加蘭德說：「幣安成為全球最大加密貨幣交易所的一大原因是涉及犯罪，如今它正支付美國史上最高額的企業罰款之一。」

和解消息傳出後，幣安發行的虛擬貨幣幣安幣下跌約百分之五點二。

趙長鵬廿一日發布辭職聲明，坦言「感性上很難放下」，但深諳「這是正確的決定，我犯了錯，必須承擔責任」。

趙長鵬同時宣布由鄧偉政接任執行長，對於和解協議，趙長鵬「自豪地指出」，「他們沒有指控幣安挪用任何用戶資金，也沒有指控幣安參與市場操縱」。

幣安新任執行長鄧偉政是新加坡人，擁有澳洲西澳大學應用金融碩士學位，二○二一年加入幣安，擔任幣安新加坡執行長，五月下旬起負責非美國區的所有區域市場。