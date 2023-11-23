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奧特曼回OpenAI 重任執行長

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
OpenAI宣布奧特曼回鍋擔任執行長。（歐新社）
OpenAI宣布奧特曼回鍋擔任執行長。（歐新社）

開發出ChatGPT的ＡＩ新創公司OpenAI廿二日於社群平台Ｘ上宣布，奧特曼將回歸擔任執行長。這距離奧特曼突然被解職不到一周，也反映該公司董事會面臨員工和投資人的巨大壓力。

奧特曼上周五意外被董事會解職後，幾乎所有OpenAI員工都威脅要離職。OpenAI廿二日除了宣布讓奧特曼回鍋，並將改組董事會，新董事會由雲端公司Salesforce前共同執行長泰勒擔任董事長，美國前財長桑默斯加入董事會，問答網站Quora的共同創辦人兼執行長安吉羅將續任董事。安吉羅是唯一反對奧特曼並獲留任的董事，其他三名支持開除奧特曼的董事都去職。

OpenAI在貼文中表示：「我們正合作釐清細節。非常感謝您的耐心等待」。

奧特曼也證實將回到OpenAI。他在Ｘ貼文表示：「我愛OpenAI，我過去幾天所做的一切都是為了維持這個團隊與其使命。當我在周日晚間決定加入微軟時，很明顯地對我和團隊是最好的一條路。在新的董事會和納德拉（微軟執行長）的支持下，我期盼回到OpenAI，並與微軟建立穩健的合作關係。」納德拉也貼文稱讚OpenAI對董事會做出的調整。

OpenAI的七百多名員工廿日發出聯名信，表示如果不讓奧特曼回來，將一起跳槽微軟。此前OpenAI原已宣布聘請Twitch前執行長席爾擔任臨時執行長，奧特曼回鍋後，席爾表示將離開。

先前奧特曼被開除，引發矽谷投資人憂心，甚至把此事比擬為蘋果公司在卅八年前決定開除賈伯斯的往事。賈伯斯後來在一九九七年回到蘋果，帶領蘋果創造出iPhone並成為全美最具價值的公司。

微軟 蘋果

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