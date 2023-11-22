德國政府要玩完了？財政凍結爆危機

來自德國財政部的聲明言簡意賅，但其暗藏的政治爆炸力卻非同尋常：周一晚間，自民黨人林德納領導下的德國財政部出台了極為激進的一攬子措施。德國財政部國務秘書格拉茲（Werner Glatzer）發出的一份通知，叫停了聯邦預算中幾乎所有領域的支出計劃。「對於聯邦財政來說，當務之急是審核預算總體形勢。」

只有當國庫確實缺錢時，政府才會使用這樣的文字。政府此舉是在明確表示：聯邦憲法法院嚴厲裁決的後果，遠比最初想象的要嚴重得多。

一周前，德國聯邦憲法法院裁定：由社民黨、自民黨和綠黨組成的聯合政府不得按預定計劃，將防疫基金中的六百億歐元轉到氣候保護基金中。這筆錢不能用來改建老舊暖氣設備、不能用作鐵路的更新換代、也不能用來補貼不斷上漲的電費。也就是說，這筆錢不能被用於實現德國雄心勃勃的環保目標。

「一地雞毛」的德國政府

事情的經過是這樣的：這筆資金源自新冠疫情期間建立的一個基金，但相關款項最終並沒有投入實際使用。2021年底至2022年初聯合政府上台伊始，就將這筆款項轉入了氣候轉型基金，以推進政府雄心勃勃的氣候保護計劃。值得一提的是，這筆款項並非真實存在，而只是貸款許可而已。氣候轉型基金擁有資金一千億歐元，其中就包括來自防疫基金的600億，但這筆款項現在卻已經無法動用。根據憲法法庭的裁決，同新冠疫情期間不同，現在已經不再具備申請這筆貸款的緊急情況。

菲爾德：政府的錢永遠不夠用

大多數專家都對憲法法院的裁決表示認同，負責評估德國總體經濟形勢的專家委員會前主席菲爾德Lars Feld 教授就是他們當中的一員。現為弗萊堡大學經濟政策教授的菲爾德對新聞平台「前鋒」表示：「關鍵點在於，要想滿足政府的各類願望，錢總是不夠用的。如果財政領域沒有相應的規章制度，那就意味著，我們會在公共財政負荷框架內，不斷為子孫後代增加負擔。」那麼，現在政府應該怎麼辦呢？本屆德國政府能熬過這場危機嗎？對此，現在任何人都無法給出肯定的回答。因為，憲法法院的裁決，正在令不同執政伙伴間的分歧進一步加劇。

社民黨建議宣布進入緊急狀態

周二，德國社民黨議會黨團代表團主席穆策尼奇（Rolf Mützenich）表示：「當前世界上發生的一系列事情，使德國陷入了非同尋常的緊急狀況，這些狀況政府無法管控，並嚴重影響著國家的財政狀況。」他在聯邦議院向三個聯合執政的政黨發出呼籲，利用「總理多數」宣布2024年為緊急狀態年。事實上，聯邦議院本來計劃在近期內就2024年財政預算進行表決，但表決能否如期進行，現在已經無法定論。

債務剎車引起廣泛爭論

現在怎麼辦？執政聯盟內部已經逐漸形成了一種共識，這筆600億歐元的虧空，絕不是各部門都節省一點開支就可以填補上的，因為今年聯邦政府計劃中的財政總支出也才只有大約4760億歐元。如果不取消一系列氣候保護領域的重要投資，那麼現在可行的補救措施還剩下提升賦稅，或取消債務剎車機制。從2009年開始實施的債務剎車機制非常複雜，即聯邦不得為各聯邦州舉債，聯邦新增債務不得超過國民生產總值的0.35%等。但發生自然災害或經濟危機時，則可以採取例外行動，新冠疫情就是這樣的特例。在財政部長林德內看來，對自民黨來說，取消債務剎車是絕對不可觸碰的紅線。除此之外，債務剎車是憲法規定的，要想取消也必須在議院獲得三分之二多數的支持。但達到三分之二多數，目前絕無可能，因為基民盟和基社盟也都是債務剎車機制的堅定擁護者。

但是，正如穆策尼奇所建議的那樣，一旦緊急狀況被確定，取消債務剎車就將成為可能。而這項建議如無法兌現，那麼增加賦稅就將成為下一個的選項，然而，提高徵稅額度也很難在議院中獲得多數支持。這樣一來，就只好大幅削減開支了。

綠黨已經到了承受極限

國家財政上出現的巨大缺口，對綠黨的沖擊最大，能否保障面向未來的氣候投資，直接關系到綠黨的生死存亡。為了保持執政地位，綠黨已經做了一系列苦澀的妥協，比如同意收緊難民法等等。如果該黨的核心關切-氣候保護也將失去財政基礎，那麼，該黨還有什麼意義繼續參與聯合執政呢？

從周四在卡爾斯魯厄開始的黨代會上，以副總理哈貝克為首的綠黨高層想必會明確感受到基層黨員的強烈不滿。一些很有影響力的環保組織也在不斷向綠黨施壓，綠色和平組織就已公開表示，氣候保護事業正面臨巨大挫折。

沒有共同路線的聯合政府

越來越多的跡象表明，由三個政黨組成的聯邦政府並沒有朝著一個方向努力。社民黨希望避免增加中低收入者的稅務負擔，因為他們所面臨的困難已經夠多。而自民黨則堅持節約原則，並認為綠黨的投資熱情過於誇張。綠黨則認為，他們之所以參加聯合執政，目的就是為了推動德國為實現氣候中性而完成轉型，為此目的，他們寧肯大幅舉債也在所不惜。聯邦總理肖爾茨曾經在聯邦議院表示：「我堅信，執政聯盟將能夠成功地提出正確的建議。」

然而，執政聯盟的民調數據已經跌入谷底。無論是政府解體，還是重新大選，參與執政聯盟的三個政黨都已經名譽掃地。現在，社民黨、綠黨和自民黨都在為擺脫僵局尋找出路。但問題在於，迄今為止，解決問題的出路仍毫無蹤影。

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】